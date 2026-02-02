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Risk-off κλίμα στις ασιατικές αγορές - Ισχυρές απώλειες στην Κορέα
Χρηματιστήρια
09:20 - 02 Φεβ 2026

Risk-off κλίμα στις ασιατικές αγορές - Ισχυρές απώλειες στην Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας τη Δευτέρα (2/2), με αποτέλεσμα σε εκτεταμένες απώλειες στην περιοχή, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν ιδιωτικά στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας τον Ιανουάριο, ενώ ο χρυσός συνέχισε τις απώλειες από την προηγούμενη εβδομάδα. 

Ειδικά στη Νότια Κορέα, οι δείκτες κατέρρευσαν, αφού ο Kospi υποχώρησε πάνω από 4%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Kospi 200 σημείωσαν πτώση έως και 5%, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Οι βαριές μετοχές του δείκτη, SK Hynix και Samsung Electronics, κατέγραψαν απώλειες 6,66% και 5,55% αντίστοιχα.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 4,45%.

Στα ενδιαφέροντα μάκρο, το βλέμμα στράφηκα στην Κίνα, όπου η μεταποιητική δραστηριότητα επιτάχυνε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, καθώς οι κατασκευαστές αύξησαν την παραγωγή και φόρτωσαν εμπορεύματα ενόψει της παρατεταμένης αργίας του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Ο δείκτης PMI Γενικής Μεταποίησης της Κίνας της RatingDog, που διενεργείται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 50,3 μονάδες τον Ιανουάριο από 50,1 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών (50,3) σε δημοσκόπηση του Reuters. Τιμή άνω των 50 μονάδων υποδηλώνει επέκταση της δραστηριότητας, ενώ κάτω από αυτό το επίπεδο δείχνει συρρίκνωση.

Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο, όταν ο δείκτης της ιδιωτικής έρευνας είχε διαμορφωθεί στις 50,6 μονάδες.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,13%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,52%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,64%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε πτώση 0,68%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 1%.

Ο χρυσός και το ασήμι βρίσκονται στο επίκεντρο μετά τις απότομες απώλειες της Παρασκευής, οι οποίες διευρύνονται σήμερα.

Πιο αναλυτικά, στα τέλη Ιανουαρίου ο spot χρυσός διαπραγματευόταν 5% χαμηλότερα στα 4.612 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι υποχώρησε περίπου 4% στα 81,189 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του ασημιού, που είχαν υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, κατέρρευσαν περίπου 30% την περασμένη Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση από το 1980. Ο χρυσός σημείωσε επίσης πτώση περίπου 9%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τους βασικούς αμερικανικούς δείκτες κινήθηκαν πτωτικά κατά τις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης, καθώς η Wall Street ξεκινά έναν νέο μήνα συναλλαγών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν το bitcoin μετά την πτώση του Σαββατοκύριακου.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average έχασαν 143 μονάδες ή 0,3%. Τα futures του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,6%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 κατέγραψαν απώλειες σχεδόν 1%.

Το bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι επενδυτές μείωναν το ρίσκο μετά τις απότομες πτώσεις σε χρυσό και ασήμι.

Το bitcoin διαπραγματευόταν τελευταία γύρω στα 76.700 δολάρια.

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