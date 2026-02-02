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Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδία με μειωμένους τους δασμούς
Ειδήσεις
19:22 - 02 Φεβ 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδία με μειωμένους τους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία και θα προχωρήσουν άμεσα σε μείωση των δασμών στα προϊόντα η μία της άλλης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε επίσης να αγοράζει αμερικανικά προϊόντα «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο» στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ο Μόντι δεσμεύτηκε επίσης να «σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ.

Αναλυτικά ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social:

«Ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό Μόντι της Ινδίας σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορίου και του τερματισμού του Πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα. Αυτό θα βοηθήσει να ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ στην Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα!

Από φιλία και σεβασμό προς τον Πρωθυπουργό Μόντι και, κατόπιν αιτήματός του, συμφωνήσαμε με άμεση ισχύ σε μια Εμπορική Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν μειωμένο αμοιβαίο δασμό, μειώνοντάς τον από 25% σε 18%. Αντίστοιχα, και εκείνοι θα προχωρήσουν στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΜΗΔΕΝ.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να “ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ”, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, επιπλέον πάνω από 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ σε αμερικανική Ενέργεια, Τεχνολογία, Αγροτικά προϊόντα, Άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα. Η καταπληκτική μας σχέση με την Ινδία θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον. Ο Πρωθυπουργός Μόντι κι εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ — κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τους περισσότερους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!»

Τα παραπάνω έρχονται μετά την ιστορική συμφωνία ΕΕ - Ινδίας, που δεν άρεσε στον Τραμπ και επιδίωξε τη δική του ρελάνς.

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