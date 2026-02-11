Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τα εταιρικά αποτελέσματα να παραμένουν στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
10:34 - 11 Φεβ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τα εταιρικά αποτελέσματα να παραμένουν στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Μικτή έναρξη για τις ευρωαγορές το πρωί της Τετάρτης (11/2), καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx ενισχύεται αυτή τη στιγμή κατά 0,12% στις 621.72 μονάδες, με την εικόνα τόσο στους βασικούς, όσο και στους περιφερειακούς δείκτες να είναι μικτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,20% στις 10,374.35 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,34% στις 24,906.12 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC σημειώνει πτώση 0,40% στις 8,294.84 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,26% στις 18,163.37 μονάδες. Αντίθετα, ο ιταλικός MIB χάνει 0,17% στις 46,711.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η Τετάρτη αναμένεται να φέρει νέο κύμα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις TotalEnergies, Ferrari και Dassault Systèmes να συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που πρόκειται να ενημερώσουν τους επενδυτές για τα οικονομικά τους στοιχεία.

Ανακοινώνοντας τα ετήσια αποτελέσματά της πριν από το άνοιγμα των αγορών, η ολλανδική ζυθοποιία Heineken δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή μεταξύ 5.000 και 6.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια. Η εταιρεία, η οποία έκανε λόγο για «δύσκολες συνθήκες αγοράς», βρίσκεται σε φάση υλοποίησης στρατηγικής αναδιάρθρωσης με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης έως το 2030. Οι συνολικοί όγκοι παραγωγής μειώθηκαν κατά 1,2% στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με τη Heineken, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν φέτος σε ποσοστό μεταξύ 2% και 6%.

Σε άλλες εταιρικές εξελίξεις, η Siemens Energy ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού της έτους. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι τα καθαρά κέρδη σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 746 εκατ. ευρώ, με την επέκταση των κέντρων δεδομένων να τροφοδοτεί «ισχυρή ζήτηση», οδηγώντας τις παραγγελίες σε ιστορικό υψηλό.

Η γερμανική τράπεζα Commerzbank είχε επίσης μια ισχυρή χρονιά, ανακοινώνοντας την Τετάρτη ότι πέτυχε ρεκόρ λειτουργικών κερδών ύψους 4,5 δισ. ευρώ, χάρη στα καθαρά έσοδα από προμήθειες και στην ισχυρή απόδοση της πολωνικής θυγατρικής της, mBank. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 2,5 δισ. ευρώ.

Η Commerzbank δήλωσε ότι το 2026 τα καθαρά κέρδη πιθανότατα θα ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο των 3,2 δισ. ευρώ.

Σε άλλες επιχειρηματικές ειδήσεις, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa θα επηρεαστεί από απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού την Πέμπτη. Το συνδικάτο πιλότων VC (Vereinigung Cockpit) κάλεσε σε 24ωρη απεργία στις 12 Φεβρουαρίου, τόσο στη βασική αεροπορική εταιρεία όσο και στο τμήμα cargo της Lufthansa, λόγω διαφωνίας σχετικά με τις συντάξεις.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τα στοιχεία για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες (nonfarm payrolls) στις ΗΠΑ για τον Ιανουάριο, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν στις 8:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

