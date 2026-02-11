Stegi.Radio Takeover 2026: Πήραμε μια γεύση από τη φετινή μουσική «κατάληψη» της Στέγης

Ένα τεράστιο dancefloor, ένα listening room με βινύλια, μια πισίνα και ασανσέρ – στούντιο, σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο που σε ταξιδεύει Κοπακαμπάνα. Όλα αυτά συνθέτουν το φετινό Stegi.Radio Takeover που έρχεται να ταρακουνήσει την Αθήνα με 40 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, δύο masterclasses και φυσικά μια ολική μεταμόρφωση της Στέγης.

Έφτασε επιτέλους αυτή η στιγμή που ερχόμαστε να μιλήσουμε για το πρώτο μεγάλο πάρτι της χρονιάς, το Stegi.Radio Takeover, το καθιερωμένο πλέον φεστιβάλ του web radio της Στέγης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονια, το Stegi.Radio θα κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο επί της Λεωφ. Συγγρού, για ένα διήμερο που θα μας συστήσει στα πιο ενδιαφέροντα και ανερχόμενα ονόματα της διεθνούς σκηνής, αυτή τη στιγμή.

Πάνω στην ώρα για την ημέρα των ερωτευμένων το Stegi.Radio Takeover 2026, αφού φέτος θα πραγματοποιηθεί 13 και 14 Φεβρουαρίου – το τέλειο δώρο, νομίζω, για όσους δηλώνουν ερωτευμένοι με τη μουσική, ειδικά εκείνη που σε απελευθερώνει, όπως υπόσχεται το φετινό line up.

Λίγες ημέρες πριν ανοίξει η προπώληση (μόλις ξεκίνησε, σήμερα Παρασκευή 23/01, στο onassis.org) οι επιμελητές Γιώργος Κωνσταντινίδης (Voltnoi), Μάκης Κεντεποζίδης (Quetempo) και Άκης Χοντάσης μάς “ξενάγησαν” στο φετινό μουσικό φεστιβάλ, που θα μεταμορφώσει για ακόμη μια φορά τη Στέγη, ώστε να υποδεχτεί το πολυαναμενόμενο αυτό διήμερο. Φέτος, το line up είναι μεγαλύτερο από ποτέ, αφού μετρά 40 καλλιτέχνες σε 4 stages, ενώ για πρώτη φορά θα φιλοξενηθούν και masterclasses, με δύο σημαντικά ονόματα της ευρωπαϊκής φεστιβαλικής σκηνής.

