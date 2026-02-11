ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θετικό άνοιγμα για την Wall μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση
Χρηματιστήρια
17:05 - 11 Φεβ 2026

Θετικό άνοιγμα για την Wall μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 11/2, καθώς η καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου ξεπέρασε τις προσδοκίες, προσφέροντας αισιοδοξία στους επενδυτές ότι η οικονομία παραμένει σε σταθερή τροχιά.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,26% στις 50.310,04 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,43% στις 6.971,64 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,48% στις 23.218,60 μονάδες.

Η έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας του Ιανουαρίου —η οποία είχε καθυστερήσει λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου— έδειξε αύξηση 130.000 θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 55.000 θέσεις. Το νέο στοιχείο αποτελεί επίσης σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ο οποίος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 48.000 θέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,4%.

Η έκθεση για την απασχόληση περιόρισε το αρνητικό κλίμα στην αγορά που είχε διαμορφωθεί από τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την κατανάλωση που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Εκείνη η έκθεση έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Δεκέμβριο παρέμειναν αμετάβλητες, υπολειπόμενες της εκτίμησης για μηνιαία αύξηση 0,4%.

Μετοχές εταιρειών που ωφελούνται από μια επιταχυνόμενη οικονομία κατέγραψαν άνοδο. Οι Caterpillar, GE Vernova και Eaton ενισχύθηκαν κατά 2%, 4% και 3% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν.

«Οι επενδυτές ανησυχούσαν για μια σημαντική αρνητική έκπληξη και τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία επιτρέπουν στους “ταύρους” να επανεκκινήσουν το ράλι, αναζητώντας νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, διευθύνων σύμβουλος της KKM Financial.

Οι σημερινές κινήσεις έρχονται μετά τις απώλειες που κατέγραψε ο S&P 500 την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό κλάδο επιβάρυναν τον δείκτη. Μετά την παρουσίαση από την πλατφόρμα Altruist ενός νέου εργαλείου φορολογικού σχεδιασμού με τεχνητή νοημοσύνη, οι μετοχές αρκετών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υποχώρησαν. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq σημείωσε επίσης πτώση, ενώ ο 30μετοχικός Dow κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό και ρεκόρ κλεισίματος.

Πέρα από τα στοιχεία για την απασχόληση, και άλλα οικονομικά δεδομένα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές αναμένονται εντός της εβδομάδας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), βασικός δείκτης για τον πληθωρισμό, αναμένεται να δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ
Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι
Χρηματιστήρια

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ