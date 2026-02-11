Ευρωπαϊκές αγορές: Ήπιες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών
19:56 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε μεικτά την Τετάρτη 11/2, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,10% και τις 621,58 μονάδες στο τέλος της συνεδρίασης, με τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε μεικτά επίπεδα. Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου ακολούθησε διαφορετική πορεία, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε μετοχές του κλάδου εξορύξεων και ενέργειας.

Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

  • Γερμανικός δείκτης DAX: -0,43% στις 24.880,41 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC: -0,18% στις 8.313,24 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: -0,43% στις 18.044,50 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: -0,62% στις 46.510,83 μονάδες.

Η Τετάρτη ήταν και πάλι μια ημέρα γεμάτη εταιρικά αποτελέσματα, με εταιρείες όπως οι TotalEnergies, Ferrari και Essilor να ενημερώνουν τους επενδυτές για τα οικονομικά τους.

  • Η ολλανδική ζυθοποιία Heineken ανακοίνωσε πριν από το άνοιγμα των αγορών ότι θα μειώσει από 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, επικαλούμενη «προκλητικές συνθήκες της αγοράς». Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναστροφής στρατηγικής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έως το 2030. Ο συνολικός όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 1,2% το 2025, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι μετοχές της Heineken σημείωσαν άνοδο περίπου 4% στο τέλος της ημέρας.
  • Αντίθετα, οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας λογισμικού Dassault Systèmes κατέγραψαν πτώση άνω του 20% μετά τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της. Τα συνολικά έσοδα παρέμειναν στα 6,24 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδα από λογισμικό αυξήθηκαν οριακά στα 5,64 δισ. ευρώ.
  • Η Siemens Energy ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της χρήσης, με τα καθαρά κέρδη να σχεδόν τριπλασιάζονται στα 746 εκατ. ευρώ, χάρη στην υψηλή ζήτηση για κέντρα δεδομένων και την καταγραφή ρεκόρ παραγγελιών. Η μετοχή της στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης εκτινάχθηκε κατά 8,4%.
  • Η γερμανική τράπεζα Commerzbank ανακοίνωσε επίσης ρεκόρ λειτουργικών κερδών 4,5 δισ. ευρώ, χάρη στα καθαρά έσοδα προμηθειών και στην ισχυρή απόδοση της πολωνικής θυγατρικής mBank. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο των 2,5 δισ. ευρώ, αν και η μετοχή έκλεισε με πτώση 2%. Η τράπεζα εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη για το 2026 θα ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο των 3,2 δισ. ευρώ.
  • Η Lufthansa υποχώρησε 4%, καθώς η εταιρεία αναμένεται να επηρεαστεί από απεργίες προσωπικού την Πέμπτη. Το συνδικάτο πιλότων VC (Vereinigung Cockpit) προκήρυξε 24ωρη απεργία στις 12 Φεβρουαρίου για λόγους συνταξιοδοτικών επιδομάτων, που αφορά τόσο την κύρια αεροπορική εταιρεία όσο και τη φορτηγό δραστηριότητα.

Η βρετανική λίρα ήταν σχεδόν αμετάβλητη έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, αλλά υποχώρησε κατά 0,2% έναντι του ευρώ, μετά την υποστήριξη κορυφαίων Βρετανών νομοθετών προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αρνήθηκε να παραιτηθεί εν μέσω αντιδράσεων για τον διορισμό πρεσβευτή με σχέσεις με τον αμφιλεγόμενο χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν. Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων μειώθηκαν σε όλη την καμπύλη.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας έδειξαν αύξηση κατά 130.000 τον Ιανουάριο, υπερδιπλάσια από τις εκτιμήσεις των 55.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%. Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν ανοδικά.

