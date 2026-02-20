Ράλι στις Ευρωαγορές και πανηγυρικό κλείσιμο μετά την δικαστική… ακύρωση των δασμών Τραμπ
18:55 - 20 Φεβ 2026

Ράλι στις Ευρωαγορές και πανηγυρικό κλείσιμο μετά την δικαστική… ακύρωση των δασμών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (20/2), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει, με ψήφους 6-3, σημαντικό μέρος της πολιτικής παγκόσμιων δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 ενισχύθηκε κατά 0,76% σημειώνοντας άνοδο μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ανέβηκε κατά 0,97% στις 25.259,85 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,59% στις 10.690,20 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με κέρδη 1,39% στις 8.515,49 μονάδες.

Παράλληλα, ο ισπανικός IBEX σημείωσε ράλι 0,90% στις 18.180,22 μονάδες, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ηχηρή άνοδο 1,47% στις 46.469,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,05% στις 9.090,54 μονάδες.

Την Παρασκευή (20/2) αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων οι Air Liquide, Danone, Sika, Anglo American και Kingspan Group.

Οι μετοχές της ιταλικής εταιρείας ειδών πολυτελείας Moncler εκτινάχθηκαν κατά 13%, καταλαμβάνοντας την κορυφή του STOXX 600, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη. Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,13 δισ. ευρώ (3,7 δισ. δολάρια) το 2025, αυξημένες κατά 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η μεταλλευτική εταιρεία Anglo American σημείωσε άνοδο 0,5% αφού ανακοίνωσε προσαρμοσμένα βασικά κέρδη (adjusted core earnings) 6,4 δισ. δολαρίων για το 2025, έναντι 6,3 δισ. δολαρίων το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην ισχυρή πορεία του χαλκού και του υψηλής ποιότητας σιδηρομεταλλεύματος, καθώς και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους ύψους 1,8 δισ. δολαρίων. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 8,6 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ο όμιλος κατέγραψε καθαρές ζημίες 3,7 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω απομείωσης προ φόρων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων στη μονάδα διαμαντιών De Beers, εν μέσω δύσκολων συνθηκών στην αγορά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anglo American, Ντάνκαν Γουάνμπλαντ, δήλωσε ότι η εταιρεία προχωρά στην απόσχιση της De Beers.

