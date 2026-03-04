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Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές – Κέρδη άνω του 2% για τον IBEX παρά την κόντρα Σάντσεθ-Τραμπ
Χρηματιστήρια
19:02 - 04 Μαρ 2026

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές – Κέρδη άνω του 2% για τον IBEX παρά την κόντρα Σάντσεθ-Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (4/3), καθώς οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,37%.

Ταυτόχρονα, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,58% στις 24.129,00 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,49% στις 8.179,94 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,71% στις 10.558,70 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημείωσε άλμα 2,28% στις 17.447,69 μονάδες, ο ιταλικός MIΒ ενισχύθηκε κατά 1,67% στις 45.211,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατέγραψε άνοδο 1,09% στις 8.975,64 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 σημείωσε άνοδο άνω του 2%, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να διακόψει πλήρως το εμπόριο με την Ισπανία. Η Μαδρίτη είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία ήταν απαράδεκτη», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική σχέση μαζί της. Δεν θέλουμε καμία συναλλαγή με την Ισπανία».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, επανέλαβε την κριτική του για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το πρωί της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν «καταστροφή» και παρομοιάζοντάς τες με την εισβολή στο Ιράκ στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο υπουργός Οικονομικών των Σκοτ Μπέσεντ Α, Scott Bessent, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Squawk Box του CNBC ότι ο πρόσφατα ανακοινωθείς παγκόσμιος δασμός 15% από τον Τραμπ θα τεθεί σε ισχύ μέσα στην εβδομάδα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δασμοί ενδέχεται να επιστρέψουν σύντομα στα προηγούμενα επίπεδα, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος του διευρυμένου πλαισίου δασμών.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δασμολογικοί συντελεστές θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μέσα σε πέντε μήνες», ανέφερε ο Μπέσεντ.

Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για άνοδο των τιμών του πετρελαίου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μέτρα για τη σταθεροποίηση των αποστολών πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό θα τα συνοδεύει εφόσον χρειαστεί. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η ανοδική έναρξη των ευρωπαϊκών αγορών την Τετάρτη — μετά τη χθεσινή πτώση — σημειώνεται ενώ οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυτικές χώρες να οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού πολιτών τους από την περιοχή.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 5,4%, έπειτα από απώλειες σχεδόν 20% τον τελευταίο μήνα, καθώς οι επενδυτές εξέφραζαν ανησυχίες για το χαρτοφυλάκιο και την εμπορική προοπτική νέων φαρμάκων.

Η ιταλική Lottomatica, που είναι εισηγμένη στο Μιλάνο και δραστηριοποιείται στον online στοιχηματισμό, κατέγραψε άλμα σχεδόν 12%, μετά από ισχυρά αποτελέσματα που έδειξαν αύξηση 45% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, οι μετοχές της Weir Group, με έδρα το Λονδίνο, υποχώρησαν κατά 11%, μετά από ενημέρωση της διοίκησης προς τους επενδυτές σχετικά με τις προοπτικές κερδοφορίας.

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