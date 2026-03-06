ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:36 - 06 Μαρ 2026

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας την Παρασκευή (6/3), με τα βλέμματα να εξακολουθούν να εστιάζουν στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανεβαίνει κατά 0,29%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,68% στις 23.926,56 μονάδες, ο βρετανικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,32% στις 8.073,85 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,38% στις 10.454,88 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 0,60% στις 44.886,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,58% στις 17.345,88 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI άνοιξε θετικά με κέρδη 0,26% στις 8.956,08 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακρωτήρι Κύπρου: Ήχησαν πάλι οι σειρήνες - Κινητοποίηση των αρχών
Ειδήσεις

Ακρωτήρι Κύπρου: Ήχησαν πάλι οι σειρήνες - Κινητοποίηση των αρχών

Γερμανία: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις υπερκάλυψαν τη δημοσιονομική ολίσθηση της περιόδου 2019–2023
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις υπερκάλυψαν τη δημοσιονομική ολίσθηση της περιόδου 2019–2023

Γεραπετρίτης: Η Σούδα είναι πλήρως προστατευμένη – Καμία απειλή για την Ελλάδα
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η Σούδα είναι πλήρως προστατευμένη – Καμία απειλή για την Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Με ψυχραιμία απέναντι στη γεωπολιτική ένταση: Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια

Με ψυχραιμία απέναντι στη γεωπολιτική ένταση: Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Αγορές: Θετικό κλίμα σε Ευρώπη και Ασία καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Αγορές: Θετικό κλίμα σε Ευρώπη και Ασία καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 08:10

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026

Magazino
11/06/2026 - 08:06

Η ιστορία των Μουντιάλ είναι ταυτόχρονα και ιστορία της ανθρωπότητας

Ναυτιλία
11/06/2026 - 08:00

Τα κινεζικά λιμάνια στην κορυφή του κόσμου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 07:57

SpaceX, OpenAI και Anthropic: Οι τρεις νέες IPO αλλάζουν τα δεδομένα στη Wall Street

Ειδήσεις
11/06/2026 - 07:54

Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: Το 89% δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ αξιόπιστο σύμμαχο

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 07:36

Με τη γαλανόλευκη ψηλά ως τις εκλογές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/06/2026 - 05:09

Η Continental σημείο αναφοράς στις ευρωπαϊκές δοκιμές θερινών ελαστικών για το 2026

Ειδήσεις
11/06/2026 - 01:46

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 23:35

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Πολιτική
10/06/2026 - 22:59

ΠΑΣΟΚ: Σαφή όρια κομματικής πειθαρχίας από Ανδρουλάκη – Όποιος δεν συμφωνεί, διαγράφεται

Ειδήσεις
10/06/2026 - 22:42

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέστρεψε σε επιχειρήσεις $22 δισ. από δασμούς

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 22:32

Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Στις 15/6 η καταβολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:59

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:46

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:25

ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 21:12

TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:59

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:44

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/06/2026 - 20:28

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Πολιτική
10/06/2026 - 20:16

Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Πολιτική
10/06/2026 - 20:05

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 19:37

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:27

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 19:27

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Πολιτική
10/06/2026 - 19:10

Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:50

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ