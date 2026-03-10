ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Εκτίναξη κατά 2% καθώς η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα
Χρηματιστήρια
19:55 - 10 Μαρ 2026

Ευρωαγορές: Εκτίναξη κατά 2% καθώς η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σημαντικά υψηλότερα την Τρίτη 10/3, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις μειωμένες αλλά ακόμα υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση 1,88% υψηλότερα στις 606,12 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: +2,25% στις 23.935,32 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: +1,59% στις 10.412,24 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: +1,79% στις 8.057,36 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +3,05% στις 17.445,00 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +2,67% στις 45.201,69 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe Oil and Gas αντέστρεψε τις πρωινές απώλειες και έκλεισε περίπου 0,3% υψηλότερα. Η ανάκαμψη αυτή διέκοψε ένα τριήμερο σερί απωλειών και έθεσε τον δείκτη σε τροχιά ανάκτησης μέρους της σχεδόν 6% πτώσης της περασμένης εβδομάδας, η οποία είχε προκληθεί από την ένταση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν ευρεία ανάκαμψη την Τρίτη, καθώς η πτώση της τιμής του πετρελαίου μείωσε τις ανησυχίες για τα καύσιμα των αεροσκαφών. Η Lufthansa και η Air France αναπλήρωσαν τις απώλειες της Δευτέρας, αυξάνοντας 7,8% και 5,1% αντίστοιχα.

Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης, με τις αγορές στην Ασία-Ειρηνικό και τις ΗΠΑ να κινούνται ανοδικά. Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,35%.

Οι ανακατατάξεις αυτές ήρθαν καθώς οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τα κέρδη τους μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφο του CBS News ότι «ο πόλεμος είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένος», αλλά παράλληλα εξέφρασε τη βούληση να διατηρηθεί ανοικτή η στρατηγική διώρυγα των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την πιθανότητα κατάληψης του Στενού, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα υποστεί σοβαρό πλήγμα εάν επιχειρήσει να μπλοκάρει τη ροή του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έως και 10% κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τις δηλώσεις Τραμπ, αλλά παραμένουν υψηλές: η τιμή του Brent υποχωρούσε περίπου 10,6% στα 88,50 δολάρια το βαρέλι στις 16:40 ώρα Λονδίνου (12:40 μ.μ. ET) την Τρίτη. Το αμερικανικό αργό σημείωνε πτώση σχεδόν 11% στα 84,39 δολάρια το βαρέλι. Οι απώλειες αυτές ήρθαν μετά το ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι τα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά».

Οι υπουργοί Ενέργειας της ομάδας G7 - Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ - επρόκειτο να συναντηθούν διαδικτυακά την Τρίτη για να συζητήσουν πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η συνάντηση ακολούθησε τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7 τη Δευτέρα. Σε δήλωση του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), Fatih Birol, που παρακολούθησε τη συνάντηση, σημείωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δημιουργεί σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά», προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των επείγοντων αποθεμάτων πετρελαίου της IEA.

Ο Amin Nasser, CEO της Saudi Aramco, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της εταιρείας ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει «καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου».

Ο Russ Mould, διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, σχολίασε το πρωί της Τρίτης ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «πιθανόν να μην είναι η τελευταία λέξη στην τρέχουσα κρίση».

«Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην G7 και στο αν θα απελευθερώσει επείγοντα αποθέματα πετρελαίου για να ηρεμήσει περαιτέρω τις αγορές», πρόσθεσε.

Άνοδος για τη Volkswagen

Στα εταιρικά νέα, ο γερμανικός κολοσσός αυτοκινήτων Volkswagen ανακοίνωσε πτώση 53% στα λειτουργικά κέρδη σε σχέση με πέρυσι κατά την παρουσίαση των πλήρων οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025. Η εταιρεία απέδωσε τη μείωση στο καθεστώς δασμών Τραμπ, στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στο κόστος αναπροσαρμογής της στρατηγικής προϊόντων Porsche.

«Η προηγούμενη χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική», δήλωσε στο CNBC ο Arno Antlitz, COO και CFO της Volkswagen. «Ωστόσο λάβαμε σημαντικά μέτρα για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του ομίλου», προσθέτοντας ότι λανσαρίστηκαν 30 νέα μοντέλα, έγιναν αναδιαρθρώσεις και επιτεύχθηκε ταμειακή ροή άνω των 6 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας σταθερή ρευστότητα. Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν πάνω από 3%.

Αποτελέσματα για τη Lindt

Η ελβετική εταιρεία σοκολάτας Lindt ανακοίνωσε πωλήσεις 5,9 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος, καταγράφοντας οργανική αύξηση 12,4% σε σχέση με πέρυσι.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 971 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τις προβλέψεις, με την εταιρεία να τονίζει την πρόοδό της παρά τις προκλήσεις στην αγορά, όπως η μεταβλητότητα των τιμών του κακάο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι μετοχές της Lindt έκλεισαν τελικά με πτώση 10,1%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ