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Wall: Κλείσιμο με μικρά κέρδη εν αναμονή της συνεδρίασης της Fed
Χρηματιστήρια
23:19 - 17 Μαρ 2026

Wall: Κλείσιμο με μικρά κέρδη εν αναμονή της συνεδρίασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε την Τρίτη 17/3, καθώς η Wall Street συνέχισε την ανάκαμψη που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη συνεδρίαση, παρά τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επόμενη συνεδρίαση της Fed.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύς δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,25% στις 6.716,09 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,47% κλείνοντας στις 22.479,53 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average προσέθεσε 46,85 μονάδες (+0,1%) και έκλεισε στις 46.993,26 μονάδες.

Η ασταθής πορεία των τιμών πετρελαίου και οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, με το αμερικανικό WTI να κερδίζει 2,71 δολ. ή 2,9% και να κλείνει στα 96,21 δολ. το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε 3,21 δολ ή 3,2% στα 103,42 δολ. το βαρέλι.

Παρά την άνοδο των τιμών πετρελαίου, ο τομέας καταναλωτικών αγαθών του S&P 500 έκλεισε με άνοδο 1%, κυρίως χάρη στα κέρδη των Expedia Group και Booking Holdings, ενώ η ισχυρή καθοδήγηση εσόδων από τις αεροπορικές Delta και American ενίσχυσε τις μετοχές τους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τομέας παραμένει κάτω κατά περισσότερο από 2% για τον μήνα.

Ο ενεργειακός τομέας ηγήθηκε των κερδών, προσθέτοντας λίγο πάνω από 1%, με τις μηνιαίες του αποδόσεις να ξεπερνούν το 4%. Η άνοδος του πετρελαίου σημειώθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Δευτέρα υπέδειξε ότι μια συμμαχία για την προστασία των πλοίων στη Στενή του Ορμούζ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Την Τρίτη, ωστόσο, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια από το ΝΑΤΟ ή άλλες χώρες για την εκτέλεση των σχεδίων συνοδείας.

«Ευτυχώς, έχουμε καταστρέψει τον στρατό του Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτηση. «Λόγω της στρατιωτικής μας επιτυχίας, δεν χρειαζόμαστε ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, ποτέ δεν τη χρειαζόμασταν».

Μετά την ανάρτηση, οι μετοχές υποχώρησαν από τα υψηλά τους, ενώ η τιμή του πετρελαίου συνέχισε την άνοδό της, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ελπίζουν ακόμη σε μια συμμαχία για προστασία της ναυσιπλοΐας.

«Οι επενδυτές ελπίζουν σε μια γρήγορη και σχετικά ανώδυνη λύση στην κρίση, βλέποντάς την ως την τελευταία μιας σειράς ευκαιριών για αγορές μετά από πτώσεις», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers. «Υπάρχει επίσης ένας βαθμός υπολειπόμενου FOMO, που εξηγεί γιατί μικρές ανόδοι μετατρέπονται σε σημαντικά ανοδικά κινήματα, ακόμη κι αν δεν υπάρχει εμφανής θεμελιώδης λόγος».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, λόγω ανησυχιών ότι μια παρατεταμένη κλείσιμο της Στενής του Oρμούζ θα μπορούσε να διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Wall Street παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο, ειδικά μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε αεροπορικές επιδρομές, όπως ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά ίσως θεωρούν ότι πρόκειται για μια σύντομη κρίση, όπως οι δασμοί Liberation Day που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, η οποία θα λήξει μόλις οι ΗΠΑ αποσυρθούν από τη στρατιωτική σύγκρουση», σημείωσε η Kristina Hooper, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Man Group. «Πρόκειται για λανθασμένη υπόθεση. Οι πόλεμοι, σε αντίθεση με τους δασμούς, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν με ένα απλό διακόπτη».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 23:19
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