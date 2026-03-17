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Νέα άνοδος στο πετρέλαιο - Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το Brent
Εμπορεύματα
13:23 - 17 Μαρ 2026

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο - Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται περίπου κατά 3% την Τρίτη (17/3), ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίας, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την προσφορά, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.      

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 2,90% στα 103.14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 3,53% στα 95.70 δολάρια ανά βαρέλι. Στην προηγούμενη συνεδρία, το Brent έκλεισε με πτώση 2,8% και το WTI έχασε 5,3%, μετά την διέλευση ορισμένων πλοίων από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα χωρίς ορατό τέλος. Το Ιράν ανανέωσε τις επιθέσεις του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι εργασίες στο πεδίο φυσικού αερίου Shah παρέμειναν ανασταλμένες μετά από επίθεση με drone, ενώ μια νέα επίθεση προκάλεσε φωτιά στο λιμάνι Fujairah, όπου οι φορτώσεις από την κρατική εταιρεία πετρελαίου ADNOC έχουν διακοπεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Fujairah, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί κρίσιμο σημείο εξόδου για όγκους πετρελαίου που αντιστοιχούν περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Παράλληλα, οι διακοπές στην ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν εγείρει ανησυχίες για ελλείψεις στην προσφορά, υψηλότερο κόστος ενέργειας και αυξανόμενο πληθωρισμό.

«Οι κίνδυνοι παραμένουν σοβαροί: Αρκεί μια ιρανική πολιτοφυλακή να εκτοξεύσει έναν πύραυλο ή να τοποθετήσει νάρκη σε ένα περαστικό δεξαμενόπλοιο για να ξαναζωντανέψει όλη η κατάσταση», σημείωσε ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Σάικαμορ, σε σημείωμα.

Παράλληλα, στην Ευρώπη πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (16/3) να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, προκαλώντας την κριτική του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε τους δυτικούς εταίρους για αχαριστία μετά από δεκαετίες υποστήριξης.

«Προς το παρόν, οι αγορές πετρελαίου επικεντρώνονται στη διάρκεια της σύγκρουσης, στις διακοπές της τροφοδοσίας στα Στενά του Ορμούζ και, τελικά, στη ζημιά που αυτό το χάος θα αφήσει στις πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου», δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατστέβα.

Σημειώνεται ότι το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που ανακούφισε εν μέρει τις ανησυχίες τη Δευτέρα, αν και οι έμποροι εξακολουθούν να αναμένουν σοβαρές διαταραχές, σύμφωνα με επενδυτική τράπεζα Cavendish.

Τα πρότυπα πετρελαίου της Μέσης Ανατολής έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας το πετρέλαιο το ακριβότερο στον κόσμο, με τους εμπόρους να αποδίδουν την αύξηση αυτή στη μειωμένη προσφορά για παράδοση.

Το πρακτικό κλείσιμο των Στενών έχει επίσης αναγκάσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό της Οργάνωσης Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) - να μειώσουν την παραγωγή τους περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να έχουν περιθώρια ανόδου έως το τέλος Μαρτίου, με τεχνική ανάλυση να δείχνει τη μεσοπρόθεσμη αντίσταση του WTI στα 124 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τον αναλυτή της OANDA, Κέλβιν Γουόνγκ.

Για να περιοριστεί η αύξηση του κόστους ενέργειας, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας πρότεινε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να απελευθερώσουν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, πέρα από τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν ήδη συμφωνήσει να αντλήσουν από τις στρατηγικές τους δεξαμενές.

Άνοδος και για το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Στο ίδιο πλαίσιο, το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά σήμερα, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 2,66%% και την τιμή της μεγαβατώρας στα 52.24 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός παραμένει σταθερός κινούμενος ελαφρώς κάτα από το μηδέν στα 5,004.86 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει υποχώρηση 0,25% στα 80.465 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο χαλκός, καθώς σημειώνει απώλειες 1,26% στα 5.7583 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει σταθερό έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1510δολάρια ανά ευρώ, ενώ σταθερό παραμένει και έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3329 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει επίσης σταθερή έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8636 λίρα ανά ευρώ.

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