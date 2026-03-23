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Ισχυρό ράλι στη Wall Street μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια
22:15 - 23 Μαρ 2026

Ισχυρό ράλι στη Wall Street μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν σημαντική άνοδο τη Δευτέρα (23/3), έπειτα από δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες, ενώ παράλληλα ανέστειλε προσωρινά στρατιωτικές επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ίσως πλησιάζει στο τέλος της, περιορίζοντας τους φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,38% στις 46.208,53 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άλμα 1,23% στις 6.586,77 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,38% στις 21.946,76 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τις δηλώσεις Τραμπ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προμήνυαν πτώση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την εκτόξευση των τιμών πετρελαίου και την αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση, τα futures του Dow εκτινάχθηκαν πρόσκαιρα πάνω από 1.000 μονάδες.

Στα υψηλά της ημέρας, οι βασικοί δείκτες κατέγραφαν άνοδο άνω του 2%, με τον Dow να φτάνει κέρδη άνω των 1.100 μονάδων. Παράλληλα, σημαντική πτώση σημειώθηκε στις τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό (WTI) υποχώρησε κατά 10,28% στα 88,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έπεσε κατά 10,92% στα 99,94 δολάρια. Η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας αποτέλεσε βασικό μοχλό για την άνοδο των μετοχών.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν «πολύ καλές και παραγωγικές» και ότι διέταξε την αναβολή στρατιωτικών ενεργειών για πέντε ημέρες, με στόχο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αργότερα, τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν συμφωνία και ενδέχεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία.

Ωστόσο, η αισιοδοξία μετριάστηκε ελαφρώς όταν ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Παρά την αβεβαιότητα, η αγορά αντέδρασε θετικά στην προοπτική αποκλιμάκωσης.

Το ράλι ήταν ευρύ, με σημαντικά κέρδη σε κυκλικούς κλάδους όπως οι τράπεζες και η βιομηχανία. Μετοχές όπως της JPMorgan Chase και της Morgan Stanley κινήθηκαν ανοδικά, ενώ βιομηχανικοί κολοσσοί όπως η Caterpillar και η Deere & Company κατέγραψαν επίσης κέρδη. Στον τεχνολογικό τομέα, οι Nvidia και Apple ενισχύθηκαν, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες επωφελήθηκαν από την πτώση του πετρελαίου, με τις Delta Air Lines και United Airlines να σημειώνουν ισχυρή άνοδο.

Παρά τη θετική αντίδραση, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνουν, η γεωπολιτική κατάσταση είναι περίπλοκη και περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, όπως οι επιδιώξεις του Ισραήλ, του Ιράν και των συμμάχων στον Περσικό Κόλπο. Επιπλέον, τυχόν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τις τιμές του πετρελαίου.

Συνολικά, η αγορά φαίνεται «διψασμένη» για θετικά νέα και αντέδρασε έντονα στην πιθανότητα ειρηνικής λύσης. Ωστόσο, η πορεία των επόμενων ημερών θα εξαρτηθεί από το αν οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αποκλιμάκωση της έντασης.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση 9,75% στα 88,68 δολάρια το βαρέλι και το Brent κινήθηκε πτωτικά κατά 9,80% στα 95,98 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 22:28
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