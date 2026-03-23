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Βουτιά 10% στις τιμές του πετρελαίου μετά το «παράθυρο» Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν
Εμπορεύματα
13:39 - 23 Μαρ 2026

Βουτιά 10% στις τιμές του πετρελαίου μετά το «παράθυρο» Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση τη Δευτέρα (23/3) μετά τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν περαιτέρω επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν για πέντε ημέρες, επικαλούμενος παραγωγικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν περισσότερο από 10%, υποχωρώντας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και μέρες.

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Παράλληλα, τα futures των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο, με τα συμβόλαια να συνδέονται με τους βιομηχανικούς Dow και τον S&P 500 να σημειώνουν άνοδο 2,5%. Ανάλογη εικόνα και στις ευρωαγορές, αλλά και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία είχε νωρίτερα εκτοξευθεί πάνω από το 4,4%, υποχώρησε απότομα μετά την είδηση ​​των συνομιλιών.

Ο χρυσός περιόρισε τις απώλειες, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 3% χαμηλότερα.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ, το Bitcoin σημείωσε άνοδο περίπου 4%, ενώ και πολλά ακόμα κρυπτονομίσματα γύρισαν σε κέρδη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 14:54
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