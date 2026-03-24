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Αναταράξεις στις αγορές: Η άνοδος πετρελαίου «φρενάρει» τα κέρδη στην Ασία
Χρηματιστήρια
10:06 - 24 Μαρ 2026

Αναταράξεις στις αγορές: Η άνοδος πετρελαίου «φρενάρει» τα κέρδη στην Ασία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού περιόρισαν τα κέρδη τους την Τρίτη 24/3, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3%, φτάνοντας τα 102,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 3,7% στα 91,4 δολάρια. Η άνοδος αυτή ακολουθεί τη σημαντική πτώση της Δευτέρας, όταν το Brent υποχώρησε σχεδόν 11% κοντά στα 99 δολάρια, μετά την κορύφωσή του πάνω από τα 112 δολάρια την Παρασκευή.

Όπως δήλωσε ο οικονομολόγος Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers, παρά την αισιοδοξία στη Wall Street, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά τους, μετά τη διάψευση της Τεχεράνης για οποιεσδήποτε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, με τον κίνδυνο παράτασης της σύγκρουσης να παραμένει βασική ανησυχία για τις αγορές.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi, αν και αρχικά σημείωσε άνοδο άνω του 3%, έκλεισε τελικά με κέρδη 2,7% στις 5.553,92 μονάδες, ενώ ο Kosdaq ενισχύθηκε κατά 2,24% στις 1.121,44 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,43% στις 52.252,28 μονάδες και ο Topix ενισχύθηκε κατά 2,1% στις 3.559,67 μονάδες, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 1,3%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022 και κάτω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε οριακή άνοδο 0,16%, κλείνοντας στις 8.379,4 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 2,39%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε άνοδο 1,28% στις 4.474,72 μονάδες.

Η θετική πορεία των αγορών ήρθε μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή για καθυστέρηση πέντε ημερών σε προγραμματισμένα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν τους ισχυρισμούς, αρνούμενα ότι υπήρξαν επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Στις ΗΠΑ, οι αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη: ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 631 μονάδες (+1,38%) στις 46.208,47, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 1,15% στις 6.581 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1,38% στις 21.946,76 μονάδες.

Πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, τα προθεσμιακά συμβόλαια έδειχναν περαιτέρω πτώση, λόγω της εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου και της αβεβαιότητας για τη διάρκεια της σύγκρουσης. Μετά τις δηλώσεις του, τα futures του Dow σημείωσαν πρόσκαιρη άνοδο άνω των 1.000 μονάδων.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός υποχώρησε περίπου 1,5% στα 4.340,18 δολάρια, ενώ το ασήμι κατέγραψε πτώση σχεδόν 3%.

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