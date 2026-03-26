ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού καθώς το Ιράν απορρίπτει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
09:32 - 26 Μαρ 2026

Πτώση στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού καθώς το Ιράν απορρίπτει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Πέμπτη (26/3), αφού το Ιράν έστειλε μήνυμα ότι δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που η Τεχεράνη εξετάζει μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», όπως μετέδωσε το Reuters.

Νωρίτερα, την Τετάρτη (25/3), ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η χώρα θα απορρίψει μια αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ότι έχει διατυπώσει τους δικούς της όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie Group, δήλωσε ότι δεν επίκειται άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Αντιθέτως, είναι πιθανή μια εντατικοποίηση της στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να ωθήσουν το Ιράν να προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, πριν οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις αποδώσουν, ενδεχομένως στα μέσα Απριλίου», ανέφερε ο Wizman.

«Ο πόλεμος ενδέχεται πλέον να εισέλθει στην τρίτη φάση του, του “μιλάμε και πολεμάμε”, αντί για διεξαγωγή μόνο διαπραγματεύσεων ή μόνο συγκρούσεων», έγραψε σε σημείωμά του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,1% στις 8.525,7 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,48% στις 53.489.00 μονάδες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,22% στις 3.642,8 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε πτώση άνω του 3% στις 5.460,46 μονάδες και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 1,98% στις 1.136,64 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 2,07% στις 24,811.50 μονάδες, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε πάνω από 1% στις 4.477,53 μονάδες.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκε ο Nifty της Ινδίας σημείωνοντας κέρδη 1,73% στις 23,309.00 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης στην Ασία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 0,72% στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

ifo: «Βουτιά» στις προσδοκίες γερμανικών εξαγωγών εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Ειδήσεις

ifo: «Βουτιά» στις προσδοκίες γερμανικών εξαγωγών εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Ο Τραμπ λέει σε συνεργάτες του ότι θέλει γρήγορο τέλος στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ λέει σε συνεργάτες του ότι θέλει γρήγορο τέλος στον πόλεμο με το Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών
Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ
Χρηματοδοτήσεις

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Ειδήσεις
01/07/2026 - 12:31

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:30

Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Πολιτική
01/07/2026 - 12:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στον Λίβανο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 12:19

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:15

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 12:12

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Πολιτική
01/07/2026 - 12:06

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:54

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 11:43

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:41

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 11:36

Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Πολιτική
01/07/2026 - 11:31

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:27

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Σοβαρά τραυματισμένη 70χρονη, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Αναλύσεις
01/07/2026 - 11:24

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:08

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

Πολιτική
01/07/2026 - 11:04

Βολές Γερουλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης: Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Κάναμε δουλειά «ντετέκτιβ» για να βρούμε τα στοιχεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 10:51

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 10:41

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 10:26

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/07/2026 - 10:15

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 10:00

Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο οι αυξήσεις κεφαλαίου και η ανθεκτικότητα της αγοράς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 09:56

Το νέο XPENG P7+ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
01/07/2026 - 09:50

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 09:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η αύξηση κεφαλαίου – Αντλήθηκαν €659,3 εκατ.

Πολιτική
01/07/2026 - 09:35

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:20

Ελληνική Πτηνοτροφία: Η Πίνδος απλώνει χέρι συνεργασίας στην Άρτα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:10

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets

Πολιτική
01/07/2026 - 09:02

Το 71% των Ελλήνων αναγνωρίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο της ΕΕ – Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 08:50

Τραγωδία στη Λητή Θεσσαλονίκης: Δύο νεκροί από τη μεγάλη φωτιά – Αγωνία για την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ