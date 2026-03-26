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ifo: «Βουτιά» στις προσδοκίες γερμανικών εξαγωγών εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Ειδήσεις
09:07 - 26 Μαρ 2026

ifo: «Βουτιά» στις προσδοκίες γερμανικών εξαγωγών εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία έχει επιδεινωθεί. Οι προσδοκίες εξαγωγών του ifo υποχώρησαν στο μείον 0,9 μονάδες τον Μάρτιο, από συν 2,7 μονάδες τον Φεβρουάριο.      

«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα μεταξύ των εξαγωγέων», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Πολλές εταιρείες φοβούνται μείωση της ζήτησης σε σημαντικές αγορές πωλήσεων».

Αντίθετα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένουν σαφή ώθηση για τις εξαγωγές, με το δείκτη να ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020. Ο κλάδος των επίπλων και των ηλεκτρονικών, καθώς και η βιομηχανία ποτών, αναμένουν επίσης αύξηση των διεθνών πωλήσεων.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν υπάρχει περιορισμένη δυναμική στη μηχανολογία, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων. Οι κλάδοι χαρτιού, εκτυπώσεων και χημικών εξακολουθούν να αναμένουν μείωση των εξαγωγών. «Η εξέλιξη των εξαγωγών τους επόμενους μήνες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση», δηλώνει ο Wohlrabe.

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