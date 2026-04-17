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Πτωτικές τάσεις στις ασιατιατικές αγορές ελέω Μέσης Ανατολής
Χρηματιστήρια
09:45 - 17 Απρ 2026

Πτωτικές τάσεις στις ασιατιατικές αγορές ελέω Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή (17/4), καθώς η συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιόρισε το επενδυτικό κλίμα, σε αντίθεση με το ράλι-ρεκόρ της Wall Street.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Nikkei της Ιαπωνίας κινήθηκε βυθίστηκε κατά 1,57% στις 58.584,50 μονάδες, ο κινεζικός CSI 30 έκλεισε με ήπιες απώλειες 0,12% στις 4.050,39 μονάδες, ενώ ο SZSE Component ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 14.874,88 μονάδες.

Την ίδια στιγμή ο Kopsi της Ν. Κορέας κινήθηκε πτωτικά κατά 0,55% στις 6.191,92 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ζημιώθηκε κατά 1,18% στις 26.087,00 μονάδες και ο S&P/ASP της Αυστραλίας αποδυναμώθηκε ελαφρώς κατά 0,09% στις 8.946,89 μοναδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα», επαναλαμβάνοντας αισιόδοξες προβλέψεις για τη λήξη της σύγκρουσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών, η οποία ξεκίνησε στις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε ότι η διακοπή των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο επόμενος γύρος δια ζώσης συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «πιθανότατα, ίσως, το επόμενο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη. Μια δίμηνη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρόκειται να λήξει στις 21 Απριλίου.

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