Το NATO επικρίνει Ρωσία και Κίνα για τα πυρηνικά τους προγράμματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, η οποία μεταδίδεται από το Reuters, η Ρωσία κατηγορείται ότι παραβιάζει βασικές συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών και χρησιμοποιεί επικίνδυνη πυρηνική ρητορική. Παράλληλα, η Κίνα φέρεται να επεκτείνει ταχύτατα το πυρηνικό της οπλοστάσιο χωρίς επαρκή διαφάνεια. Το ΝΑΤΟ υπογράμμισε τη στήριξή του σε πολυμερείς πρωτοβουλίες στρατηγικής σταθερότητας.

Ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Boris Ruge, χαρακτήρισε τη χρήση του πυρηνικά ικανού πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία στην Ουκρανία ως «ανεύθυνο πυρηνικό μήνυμα». Τόνισε ότι η Μόσχα έχει αποσυρθεί από σημαντικές συμφωνίες ελέγχου όπλων και αναπτύσσει νέα συστήματα εν μέσω της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά το 1945.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, δηλώνει ότι παραμένει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη, ενώ επικρίνει τη Γαλλία για σχέδια ενίσχυσης του οπλοστασίου της. Το ΝΑΤΟ υπερασπίζεται τη στάση του Παρισιού ως «μετρημένη και διαφανή». Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί το πυρηνικό της δυναμικό στο ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, ενώ ακολουθούν η Κίνα, η Γαλλία και η Βρετανία. Άλλες χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα διαθέτουν επίσης πυρηνικά όπλα.

Παρά τις προσδοκίες, οι προηγούμενες διασκέψεις δεν κατέληξαν σε κοινό ανακοινωθέν. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ επιμένει ότι η σημασία της Συνθήκης παραμένει ακέραιη, ακόμη και χωρίς συμφωνία.