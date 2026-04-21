ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το NATO επικρίνει Ρωσία και Κίνα για τα πυρηνικά τους προγράμματα
Ειδήσεις
16:12 - 21 Απρ 2026

Το NATO επικρίνει Ρωσία και Κίνα για τα πυρηνικά τους προγράμματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το NATO άσκησε έντονη κριτική στις πυρηνικές πολιτικές της Ρωσίας και της Κίνας, καλώντας τις δύο χώρες να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της σταθερότητας και της διαφάνειας. Η παρέμβαση αυτή έρχεται ενόψει διεθνούς διάσκεψης στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου θα εξεταστεί η εφαρμογή της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, η οποία μεταδίδεται από το Reuters, η Ρωσία κατηγορείται ότι παραβιάζει βασικές συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών και χρησιμοποιεί επικίνδυνη πυρηνική ρητορική. Παράλληλα, η Κίνα φέρεται να επεκτείνει ταχύτατα το πυρηνικό της οπλοστάσιο χωρίς επαρκή διαφάνεια. Το ΝΑΤΟ υπογράμμισε τη στήριξή του σε πολυμερείς πρωτοβουλίες στρατηγικής σταθερότητας.

Ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Boris Ruge, χαρακτήρισε τη χρήση του πυρηνικά ικανού πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία στην Ουκρανία ως «ανεύθυνο πυρηνικό μήνυμα». Τόνισε ότι η Μόσχα έχει αποσυρθεί από σημαντικές συμφωνίες ελέγχου όπλων και αναπτύσσει νέα συστήματα εν μέσω της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά το 1945.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, δηλώνει ότι παραμένει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη, ενώ επικρίνει τη Γαλλία για σχέδια ενίσχυσης του οπλοστασίου της. Το ΝΑΤΟ υπερασπίζεται τη στάση του Παρισιού ως «μετρημένη και διαφανή». Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί το πυρηνικό της δυναμικό στο ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, ενώ ακολουθούν η Κίνα, η Γαλλία και η Βρετανία. Άλλες χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα διαθέτουν επίσης πυρηνικά όπλα.

Παρά τις προσδοκίες, οι προηγούμενες διασκέψεις δεν κατέληξαν σε κοινό ανακοινωθέν. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ επιμένει ότι η σημασία της Συνθήκης παραμένει ακέραιη, ακόμη και χωρίς συμφωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Εύθραυστα» κέρδη στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Κοντά στα $76.000 το Bitcoin
Νομίσματα

«Εύθραυστα» κέρδη στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Κοντά στα $76.000 το Bitcoin

Τραμπ: Θα καταλήξουμε σε μία σπουδαία συμφωνία με το Ιράν – Αν όχι, θα τους βομβαρδίσουμε
Ειδήσεις

Τραμπ: Θα καταλήξουμε σε μία σπουδαία συμφωνία με το Ιράν – Αν όχι, θα τους βομβαρδίσουμε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη
Ειδήσεις

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»
Ειδήσεις

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:27

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Πολιτική
27/07/2026 - 15:16

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Πολιτική
27/07/2026 - 15:04

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:01

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Οικονομία
27/07/2026 - 14:59

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Νομίσματα
27/07/2026 - 14:53

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 14:43

Διάκριση στα Effie Awards Hellas 2026 για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 

Πολιτική
27/07/2026 - 14:41

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:31

Πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:25

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα 25χρονο νεκρό

Business Facts
27/07/2026 - 14:24

Πόσο σημαντική είναι η θαλάσσια οικονομία για την παγκόσμια οικονομία;

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:15

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:14

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

Πολιτική
27/07/2026 - 14:13

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:04

Λήξη συναγερμού στην Ακαδημίας: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ