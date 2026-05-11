ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Νευρικότητα» στις ευρωαγορές λόγω του νέου αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια
10:43 - 11 Μάι 2026

«Νευρικότητα» στις ευρωαγορές λόγω του νέου αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωαγορές κινούνται σε μεικτό έδαφος τη Δευτέρα (11/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το νέο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 εμφανίζεται αυτή την ώρα ελαφρώς ενισχυμένος κατά 0,13% στις 612,93 μονάδες, με τα αποτελέσματα τόσο στους βασικούς, όσο και στους περιφερειακούς δείκτες να είναι μικτά.

Πιο συγκεκριμένα, ο DAX της Γερμανίας κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 24,317.71 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE ο οποίος ενισχύεται κατά 0,14% στις 10,249.10 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC υποχωρεί 0,59% στις 8,064.46 μονάδες.

Στους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,17% στις 17,853.13 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου κερδίζει 0,13% στις 49,347.50 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, καθώς και οι εταιρείες τεχνολογίας, σημειώνουν κέρδη, καταγράφοντας άνοδο 0,9% και 1,1% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες αγορές ξεκινούν τη νέα εβδομάδα συναλλαγών με αμφιθυμία, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι «απαράδεκτη».

Οι διαπραγματευτές έχουν λάβει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες, με το καθεστώς της Τεχεράνης να απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη πηγή.

Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Κυριακής ότι δεν του άρεσε η απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ήταν «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξακολουθούν να επιδιώκουν τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά και τα αμερικανικά futures υποχώρησαν στις νυχτερινές συναλλαγές μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το εμπόριο και τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών έως τη διεθνή γεωπολιτική.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Premia: Αύξηση εσόδων 35% στο α’ τρίμηνο – Επενδυτικό πλάνο και προοπτικές για το 2026
Επιχειρήσεις

Premia: Αύξηση εσόδων 35% στο α’ τρίμηνο – Επενδυτικό πλάνο και προοπτικές για το 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Χρήστος Φωτόπουλος
Πολιτική

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Χρήστος Φωτόπουλος

ENOTHTA: Συγκυβέρνηση στη ΓΣΕΕ με επανεκλογή του κυβερνητικού προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου
Ειδήσεις

ENOTHTA: Συγκυβέρνηση στη ΓΣΕΕ με επανεκλογή του κυβερνητικού προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης
Χρηματιστήρια

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν
Χρηματιστήρια

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ