Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (2/7), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία ήταν ασθενέστερα των προσδοκιών και ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,87% στις 52.762,05 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,69% στις 7.534,82 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,63% στις 26.211,20 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Ιούνιο, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα, σημαντικά λιγότερες από τις 115.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Ωστόσο, η ανεργία υποχώρησε στο 4,2% από 4,3%, εξέλιξη που περιόρισε τις ανησυχίες για απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς οι αγορές εκτίμησαν ότι η Fed έχει πλέον λιγότερους λόγους να αυστηροποιήσει περαιτέρω τη νομισματική της πολιτική.

Ο Bradford Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson Investors, επισήμανε ότι η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας μειώνει τις πιέσεις προς τη Fed για νέα αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Όπως σημείωσε, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει δηλώσει ότι τα στοιχεία για την απασχόληση αποκτούν πραγματική σημασία μετά την τρίτη αναθεώρησή τους, ενώ η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων από τις τιμές του πετρελαίου επιτρέπει στην κεντρική τράπεζα να διατηρήσει στάση αναμονής τουλάχιστον στην επόμενη συνεδρίασή της.

Τα στοιχεία για την απασχόληση δημοσιοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την πτώση που κατέγραψαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών.

Παρά τη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών, οι βασικοί δείκτες παραμένουν σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών. Ο S&P 500 οδεύει προς άνοδο άνω του 2% για την εβδομάδα, ο Dow Jones προς κέρδη μεγαλύτερα του 1%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει τη μεγαλύτερη επίδοση, με εβδομαδιαία άνοδο που ξεπερνά το 3%.