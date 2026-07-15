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Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια
16:47 - 15 Ιουλ 2026

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (15/7), «με αιχμή του δόρατος» τις εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στα νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται.    

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,42% στις 7,575.62 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,72% στις 26,290.20 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει μικρή άνοδο 0,02% κινούμενος στις 52,508.27 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύεται κατά 0,5%, με επικεφαλής την ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών ASML, η μετοχή της οποίας σημειώνει άνοδο 2%. Η ASML αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις της για δεύτερη φορά μέσα στο έτος. Άνοδο μεγαλύτερη του 1% καταγράφει και η Lam Research.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την πορεία του πληθωρισμού, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης (New York Federal Reserve), Τζον Ουίλιαμς, ο οποίος ανέφερε σε ομιλία του την Τετάρτη ότι «υπάρχουν ενθαρρυντικοί λόγοι να πιστεύουμε πως ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί και θα συνεχίσει να υποχωρεί σταδιακά κατά τα επόμενα τρίμηνα».

Την ίδια ημέρα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (Producer Price Index - PPI) υποχώρησε απροσδόκητα κατά 0,3% τον Ιούνιο, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα παρέμενε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση της Τρίτης για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), ο οποίος διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να μη χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τόσο επιθετικά μέσα στη χρονιά. Η έκθεση αυτή οδήγησε τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για περαιτέρω βραχυπρόθεσμη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο υποχώρησε στο 17%, από 42% που ήταν μία ημέρα νωρίτερα. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία αύξηση αργότερα μέσα στο έτος, με τους επενδυτές να αποδίδουν πιθανότητα 63% τα επιτόκια να είναι υψηλότερα κατά 0,25 ή 0,50 ποσοστιαίες μονάδες μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

«Αν και η αποκλιμάκωση των τιμών οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ενέργεια, η επιβράδυνση του πληθωρισμού ήταν αρκετά ευρεία και καταγράφηκε σε πολλές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί ανακούφιση για τους επενδυτές», ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι.

«Ωστόσο, ούτε η Fed ούτε η οικονομία έχουν ξεπεράσει οριστικά τις δυσκολίες. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός σε απόλυτα επίπεδα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι ανοδικά, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται αυτή την περίοδο παράγοντας που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις», πρόσθεσε.

Παρότι οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, τα κέρδη περιορίζονται εξαιτίας της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων της συνεδρίασης είναι και η BlackRock, της οποίας η μετοχή σημειώνει άνοδο άνω του 6%, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

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