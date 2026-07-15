Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζει να προσφέρει στη βιομηχανία έως και 10 επιπλέον χρόνια στήριξης για τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές παραγωγής, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που προβλέπει τη μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπών αξίας 30 δισ. ευρώ από την εμβληματική αγορά άνθρακα της Ένωσης.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, το σχέδιο αποτελεί το πιο πρόσφατο στοιχείο που προκύπτει από την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading System - ETS), η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί την προσεχή Παρασκευή (17/7), όπως μεταδίδουν οι Έβα Κρουκόβσκα και Αλμπέρτο Ναρντέλι.

Σύμφωνα με την πρόταση, η ΕΕ σκοπεύει να διαθέσει 400 εκατομμύρια δικαιώματα εκπομπών σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν έργα απανθρακοποίησης. Τα δικαιώματα αυτά θα ενταχθούν σε έναν ειδικό μηχανισμό με την ονομασία «ETS Investment Booster» και θα χορηγούνται περιοδικά σε επιλεγμένες εταιρείες για χρονικό διάστημα έως και δέκα ετών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση του ETS, του εμβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών βάσει του μοντέλου «ανώτατο όριο και εμπορία» (cap-and-trade), αποτελεί μία από τις πολλές νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα, καθώς το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πλησιάζει στη θερινή διακοπή των εργασιών του.

Ωστόσο, η μεταρρύθμιση του ETS εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις. Το σύστημα, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2005, αποτελεί διαχρονικά τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, καθώς υποχρεώνει ορισμένες επιχειρήσεις να καταβάλλουν το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αγοράζοντας δικαιώματα για κάθε τόνο CO₂ που εκπέμπουν.

Παρ' όλα αυτά, το σύστημα έχει δεχθεί επικρίσεις από ορισμένα κράτη-μέλη και επιχειρήσεις της ΕΕ, τα οποία θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλει είναι υπερβολικά αυστηρές και θέτουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους.

Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση αναμένεται να φέρει σε αντιπαράθεση όσους στηρίζουν τις φιλόδοξες κλιματικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκείνους που υποστηρίζουν ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι επιπτώσεις της ανακοίνωσης της Παρασκευής στις αγορές θα παρακολουθηθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών το Φεβρουάριο, όταν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης ή καθυστέρησης της αγοράς άνθρακα, γεγονός που ανέδειξε την ευαισθησία της αγοράς απέναντι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Μεταξύ των υπόλοιπων αλλαγών που αναμένεται να περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση είναι και η επιβράδυνση της πορείας μείωσης των εκπομπών, ώστε να συνεχιστεί η έκδοση δικαιωμάτων εκπομπών και μετά το 2039, χρονιά κατά την οποία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το ανώτατο όριο εκπομπών προβλέπεται να μηδενιστεί.