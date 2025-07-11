Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης για εκπαίδευση και εξοπλισμό

Η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων. Η συμφωνία προβλέπει τουρκική στήριξη μέσω εκπαίδευσης, εξοπλισμού και στρατιωτικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η συμφωνία υπεγράφη στην Άγκυρα από τον υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας της Λιβύης, ταξίαρχο Αμπντουσαλάμ Ζουμπί, και τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Ο Ζουμπί χαρακτήρισε τη συμφωνία «στρατηγικό ορόσημο» για τον εκσυγχρονισμό και την επαγγελματικοποίηση του λιβυκού στρατού, ενώ επαίνεσε τη μακροχρόνια στρατιωτική σχέση με την Τουρκία.

Η Άγκυρα, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύσει τον αμυντικό τομέα της Λιβύης και να συμβάλει στη σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.