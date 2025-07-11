ΔΟΕ: Περιορισμένη η αγορά πετρελαίου - Η πιο αδύναμη αύξηση ζήτησης από το 2009

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένη από ό,τι φαίνεται, παρά το γεγονός ότι η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δείχνει πλεόνασμα, ανέφερε την Παρασκευή (11/7) ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Η ΔΟΕ αναμένει ότι η παγκόσμια προσφορά θα αυξηθεί κατά 2,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος, δηλαδή κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα από την προηγούμενη πρόβλεψη. Η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση, γεγονός που υποδηλώνει ένα σημαντικό πλεόνασμα.

Μικρή επίδραση η αύξηση της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ+

Παρά τις αλλαγές αυτές, η IEA ανέφερε ότι η αύξηση των ρυθμών επεξεργασίας των διυλιστηρίων για την κάλυψη της ζήτησης για ταξίδια και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι οδηγούσε σε σύσφιξη της αγοράς και ότι η τελευταία, επιταχυνόμενη αύξηση της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ+ το Σάββατο (5/7) δεν είχε μεγάλη επίδραση.

«Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να επιταχύνει περαιτέρω την άρση των περικοπών στην παραγωγή δεν κατάφερε να επηρεάσει τις αγορές σε σημαντικό βαθμό, δεδομένων των πιο αυστηρών βασικών παραμέτρων», ανέφερε ο οργανισμός σε μηνιαία έκθεσή του και πρόσθεσε: «Οι δείκτες τιμών δείχνουν, επίσης, μια πιο σφιχτή φυσική αγορά πετρελαίου από ό,τι υποδηλώνει το μεγάλο πλεόνασμα στα ισοζύγιά μας».

Σύμφωνα με το Reuters, η αύξηση της παραγωγής δεν οδηγεί σε υψηλότερα αποθέματα, γεγονός που δείχνει ότι οι αγορές έχουν μεγάλη ζήτηση για πετρέλαιο, ανέφεραν.

Καθώς οι τιμές πετρελαίου υποδηλώνουν μια πιο σφιχτή αγορά, η ΔΟΕ ανέφερε τα ισχυρά περιθώρια διύλισης και την πριμοδότηση με την οποία διαπραγματεύεται το πετρέλαιο για άμεση παράδοση σε σχέση με την μετέπειτα προμήθεια, μια δομή γνωστή ως backwardation. «Τα άμεσα χρονικά spreads βρίσκονται σε απότομη backwardation και τα περιθώρια διύλισης παραμένουν υγιή παρά την υπονοούμενη αύξηση των αποθεμάτων», ανέφερε.

Αυξημένη ζήτηση το καλοκαίρι λόγω περισσότερων μετακινήσεων

Η ζήτηση πετρελαίου αυξάνεται συνήθως το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν περισσότερο με αεροπλάνα και αυτοκίνητα.

Λόγω της αυξανόμενης εποχιακής ζήτησης, τα ποσοστά επεξεργασίας αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια θα αυξηθούν κατά 3,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από το Μάιο έως τον Αύγουστο, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση για ταξίδια, ανέφερε η ΔΟΕ.

Ταυτόχρονα, ο διπλασιασμός της καύσης αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως για την κάλυψη των αναγκών κλιματισμού, σε περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα θα σφίξει περαιτέρω την αγορά, ανέφερε.

Τι προβλέπει ο οργανισμός για το 2026

Παρ' όλα αυτά, ο οργανισμός ανέφερε ότι η φετινή πρόβλεψη για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα είναι η χαμηλότερη από το 2009, εξαιρουμένου του 2020, όταν η ζήτηση συρρικνώθηκε λόγω της πανδημίας COVID.

Η IEA ανέφερε ότι, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι οι αμερικανικοί δασμοί επιβραδύνουν τη ζήτηση, οι μεγαλύτερες μειώσεις στα πρόσφατα στοιχεία παρατηρήθηκαν σε χώρες που βρίσκονται στο «επίκεντρο της δασμολογικής αναταραχής», όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Οι προβλέψεις της IEA για τη ζήτηση βρίσκονται στο κατώτερο άκρο του εύρους της βιομηχανίας, καθώς ο οργανισμός αναμένει ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση από ό,τι ορισμένοι άλλοι αναλυτές.

Το επόμενο έτος, η IEA προβλέπει αύξηση της ζήτησης κατά μέσο όρο 720.000 βαρέλια την ημέρα, 20.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, με αύξηση της προσφοράς κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, γεγονός που υποδηλώνει, επίσης, πλεόνασμα.