Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η άμεση αξιολόγηση της αίτησης ασύλου και ο επαναπατρισμός

Συνάντηση με την ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως ατελέσφορες.

«Δεν μπορώ να μη σχολιάσω τις νέες δηλώσεις του κ. Πλεύρη, ο οποίος ανέφερε ότι από τους 507 ανθρώπους που έχουν φτάσει στο Λαύριο, η συντριπτική πλειοψηφία κατάγεται από την Αίγυπτο αποδεικνύοντας ότι είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες.

Και αποδεικνύοντας ότι τελικά η τροπολογία του είναι επικίνδυνη και επικοινωνιακό παιχνίδι, διότι η αναστολή εξέτασης ασύλου είναι αποτρεπτική για τους πρόσφυγες. Εδώ μιλάμε, όμως, για μετανάστες που εν τέλει η καθυστέρηση εξέτασης του ασύλου, καθυστερεί και τον επαναπατρισμό στις χώρες τους, με τις οποίες η Ελλάδα έχει διμερείς συμφωνίες -όπως με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές-.

Γι’ αυτό, θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η άμεση αξιολόγηση της αίτησης ασύλου, η απόρριψη και ο επαναπατρισμός των μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Ας σταματήσει, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τα επικίνδυνα επικοινωνιακά παιχνίδια με ένα ζήτημα που αφορά την Κρήτη και όλη την Ελλάδα» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το μισθολογικό, η εργασιακή ασφάλεια και η υπηρεσιακή εξέλιξη.

«Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε συνεχώς θεατές τραγικών περιστατικών στους χώρους εργασίας σας. Για εμάς είναι προτεραιότητα η ασφάλεια και η υγεία σας» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι «είναι πια ώριμες οι συνθήκες για να υπάρξει σταδιακή επαναφορά των κομμένων δώρων και επιδομάτων με αφετηρία τον 13ο μισθό».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, στη συνάντηση παρέστησαν ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, η αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης Έφη Στεφοπούλου και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.