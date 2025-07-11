ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η άμεση αξιολόγηση της αίτησης ασύλου και ο επαναπατρισμός
Πολιτική
14:03 - 11 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η άμεση αξιολόγηση της αίτησης ασύλου και ο επαναπατρισμός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση με την ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως ατελέσφορες.

«Δεν μπορώ να μη σχολιάσω τις νέες δηλώσεις του κ. Πλεύρη, ο οποίος ανέφερε ότι από τους 507 ανθρώπους που έχουν φτάσει στο Λαύριο, η συντριπτική πλειοψηφία κατάγεται από την Αίγυπτο αποδεικνύοντας ότι είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες.

Και αποδεικνύοντας ότι τελικά η τροπολογία του είναι επικίνδυνη και επικοινωνιακό παιχνίδι, διότι η αναστολή εξέτασης ασύλου είναι αποτρεπτική για τους πρόσφυγες. Εδώ μιλάμε, όμως, για μετανάστες που εν τέλει η καθυστέρηση εξέτασης του ασύλου, καθυστερεί και τον επαναπατρισμό στις χώρες τους, με τις οποίες η Ελλάδα έχει διμερείς συμφωνίες -όπως με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές-.

Γι’ αυτό, θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η άμεση αξιολόγηση της αίτησης ασύλου, η απόρριψη και ο επαναπατρισμός των μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Ας σταματήσει, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τα επικίνδυνα επικοινωνιακά παιχνίδια με ένα ζήτημα που αφορά την Κρήτη και όλη την Ελλάδα» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το μισθολογικό, η εργασιακή ασφάλεια και η υπηρεσιακή εξέλιξη.

«Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε συνεχώς θεατές τραγικών περιστατικών στους χώρους εργασίας σας. Για εμάς είναι προτεραιότητα η ασφάλεια και η υγεία σας» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι «είναι πια ώριμες οι συνθήκες για να υπάρξει σταδιακή επαναφορά των κομμένων δώρων και επιδομάτων με αφετηρία τον 13ο μισθό».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, στη συνάντηση παρέστησαν ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, η αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης Έφη Στεφοπούλου και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η μάταιη απόπειρα της κυβέρνησης να «μαζέψει» τις απώλειες από τα δεξιά
Ανεμοδείκτης

Η μάταιη απόπειρα της κυβέρνησης να «μαζέψει» τις απώλειες από τα δεξιά

Ένταση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων από φοιτητές για τις διαγραφές και τη βία στα πανεπιστήμια
Ειδήσεις

Ένταση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων από φοιτητές για τις διαγραφές και τη βία στα πανεπιστήμια

ΟΗΕ: Καταγράφηκαν τουλάχιστον 798 θάνατοι σε σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Καταγράφηκαν τουλάχιστον 798 θάνατοι σε σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πιερρακάκης: Να επενδύσουμε στην κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα – Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα
Πολιτική

Πιερρακάκης: Να επενδύσουμε στην κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα – Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα
Πολιτική

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)
Πολιτική

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

Στο Ρέθυμνο ο Ανδρουλάκης για το τελευταίο «αντίο» στους πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη φωτιά
Πολιτική

Στο Ρέθυμνο ο Ανδρουλάκης για το τελευταίο «αντίο» στους πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη φωτιά

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ