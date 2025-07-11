Ρούμπιο: «Θετική» η πρώτη συνομιλία με τον Κινέζο ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είχε μια «θετική» συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, στο περιθώριο των συνομιλιών της ASEAN στη Μαλαισία.

Η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του Ρούμπιο και του Γουάνγκ από την επανεκλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο βρίσκονται σε διαμάχη.

«Θεώρησα ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική και θετική συνάντηση», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες που διήρκεσαν μία ώρα, αλλά τόνισε ότι «δεν ήταν διαπραγμάτευση».

«Νομίζω ότι φύγαμε με την αίσθηση ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε».

Ο Ρούμπιο εξέφρασε, επίσης, την εμπιστοσύνη του ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ. «Υπάρχει έντονη επιθυμία και από τις δύο πλευρές να γίνει αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία.