RND: Kαλοκαίρι χωρίς διακοπές για πολλούς Έλληνες

«Πάνω από 40 εκατομμύρια παραθεριστές περιμένει η Ελλάδα φέτος – τέσσερις φορές περισσότερους από τους κατοίκους της χώρας. […] Πολλές ελληνικές οικογένειες όμως δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις τιμές για δωμάτια ξενοδοχείων», γράφει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND), σε ρεπορτάζ αναφορικά με τη δυσκολία πολλών Ελλήνων να καλύψουν οικονομικά κάποιες ημέρες διακοπών, ιδίως στα νησιά.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η DW:

«Η τουριστική ανάπτυξη ανεβάζει τις τιμές. Στη Ρόδο ένα δίκλινο δωμάτιο σε παραλιακό ξενοδοχείο για μία εβδομάδα τον Αύγουστο κοστίζει μεταξύ 1.000 και 2.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη το φθηνότερο ξενοδοχείο κοστίζει για μία εβδομάδα περίπου 800 ευρώ και το ακριβότερο 4.000 ευρώ».

Επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat το γερμανικό μέσο προσθέτει πως «το 46% των ερωτηθέντων Ελλήνων δηλώνει πως δεν μπορεί να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών – το αντίστοιχο ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου τοποθετείται στο 27%. Μόνο στη Ρουμανία είναι υψηλότερο από την Ελλάδα».

Όπως εξηγεί το RND, «στην Ελλάδα συντρέχουν δύο δυσμενείς συνθήκες. Πρώτον, οι τιμές των δωματίων αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ολοένα μεγαλύτερης ζήτησης από το εξωτερικό. Ακόμα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πλατφόρμες, όπως η Airbnb, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πέντε ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας έρευνας της αγοράς AirDNA.

Και δεύτερον, τα εισοδήματα στην Ελλάδα δεν έχουν ανακάμψει ακόμη από την κρίση της δεκαετίας του 2010. […] Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Focus Bari ένας στους δύο ερωτηθέντες δηλώνει πως το εισόδημά του "επαρκεί ίσα-ίσα για τις βασικές ανάγκες”. Γι' αυτό και πολλές ελληνικές οικογένειες δεν είναι σε θέση να σκέφτονται για ταξίδια διακοπών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ΙΕΛΚΑ το 52% δεν σχεδιάζει να πάει κάπου διακοπές φέτος. Ένας στους τρεις δηλώνει πως ταξιδεύει λιγότερο σε σύγκριση με παλαιότερα. Μόλις το 10% σχεδιάζει να πάει διακοπές σε ξενοδοχείο ή πανδοχείο. Οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να περάσουν τις διακοπές τους σε συγγενείς ή φίλους στα χωριά τους».

Το γερμανικό δίκτυο επισημαίνει τέλος πως σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το πολύ υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, γεγονός που εξωθεί πολλούς Έλληνες να προτιμήσουν προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα. «Η διαδρομή Πειραιάς-Σύρος μετ' επιστροφής για μία τριμελή οικογένεια με ένα αυτοκίνητο κοστίζει 488 ευρώ – και η διαδρομή διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η διαδρομή διάρκειας 10 ωρών από τον Πειραιά στη Χίο κοστίζει γύρω στα 483 ευρώ.

Συγκριτικά, η δεκάωρη διαδρομή από τη Βαρκελώνη στην Ίμπιζα, επίσης για μία τριμελή οικογένεια με αυτοκίνητο μετ' επιστροφής, κοστίζει μόλις 155,50 ευρώ», παρατηρεί το RND.