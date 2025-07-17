ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
RND: Kαλοκαίρι χωρίς διακοπές για πολλούς Έλληνες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:43 - 17 Ιουλ 2025

RND: Kαλοκαίρι χωρίς διακοπές για πολλούς Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Πάνω από 40 εκατομμύρια παραθεριστές περιμένει η Ελλάδα φέτος – τέσσερις φορές περισσότερους από τους κατοίκους της χώρας. […] Πολλές ελληνικές οικογένειες όμως δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις τιμές για δωμάτια ξενοδοχείων», γράφει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND), σε ρεπορτάζ αναφορικά με τη δυσκολία πολλών Ελλήνων να καλύψουν οικονομικά κάποιες ημέρες διακοπών, ιδίως στα νησιά.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η DW:

«Η τουριστική ανάπτυξη ανεβάζει τις τιμές. Στη Ρόδο ένα δίκλινο δωμάτιο σε παραλιακό ξενοδοχείο για μία εβδομάδα τον Αύγουστο κοστίζει μεταξύ 1.000 και 2.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη το φθηνότερο ξενοδοχείο κοστίζει για μία εβδομάδα περίπου 800 ευρώ και το ακριβότερο 4.000 ευρώ».

Επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat το γερμανικό μέσο προσθέτει πως «το 46% των ερωτηθέντων Ελλήνων δηλώνει πως δεν μπορεί να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών – το αντίστοιχο ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου τοποθετείται στο 27%. Μόνο στη Ρουμανία είναι υψηλότερο από την Ελλάδα».

Όπως εξηγεί το RND, «στην Ελλάδα συντρέχουν δύο δυσμενείς συνθήκες. Πρώτον, οι τιμές των δωματίων αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ολοένα μεγαλύτερης ζήτησης από το εξωτερικό. Ακόμα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πλατφόρμες, όπως η Airbnb, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πέντε ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας έρευνας της αγοράς AirDNA.

Και δεύτερον, τα εισοδήματα στην Ελλάδα δεν έχουν ανακάμψει ακόμη από την κρίση της δεκαετίας του 2010. […] Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Focus Bari ένας στους δύο ερωτηθέντες δηλώνει πως το εισόδημά του "επαρκεί ίσα-ίσα για τις βασικές ανάγκες”. Γι' αυτό και πολλές ελληνικές οικογένειες δεν είναι σε θέση να σκέφτονται για ταξίδια διακοπών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ΙΕΛΚΑ το 52% δεν σχεδιάζει να πάει κάπου διακοπές φέτος. Ένας στους τρεις δηλώνει πως ταξιδεύει λιγότερο σε σύγκριση με παλαιότερα. Μόλις το 10% σχεδιάζει να πάει διακοπές σε ξενοδοχείο ή πανδοχείο. Οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να περάσουν τις διακοπές τους σε συγγενείς ή φίλους στα χωριά τους».

Το γερμανικό δίκτυο επισημαίνει τέλος πως σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το πολύ υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, γεγονός που εξωθεί πολλούς Έλληνες να προτιμήσουν προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα. «Η διαδρομή Πειραιάς-Σύρος μετ' επιστροφής για μία τριμελή οικογένεια με ένα αυτοκίνητο κοστίζει 488 ευρώ – και η διαδρομή διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η διαδρομή διάρκειας 10 ωρών από τον Πειραιά στη Χίο κοστίζει γύρω στα 483 ευρώ.

Συγκριτικά, η δεκάωρη διαδρομή από τη Βαρκελώνη στην Ίμπιζα, επίσης για μία τριμελή οικογένεια με αυτοκίνητο μετ' επιστροφής, κοστίζει μόλις 155,50 ευρώ», παρατηρεί το RND.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπεγράφη συμφωνία φιλίας ανάμεσα σε Βρετανία και Γερμανία με φόντο την άμυνα
Ειδήσεις

Υπεγράφη συμφωνία φιλίας ανάμεσα σε Βρετανία και Γερμανία με φόντο την άμυνα

ΟΝΥΞ: Συγκροτήθηκαν σε σώμα το ΔΣ και η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα
Επιχειρήσεις

ΟΝΥΞ: Συγκροτήθηκαν σε σώμα το ΔΣ και η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά
Οικονομία

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό
Υγεία

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία
Ειδήσεις

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές
Οικονομία

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 16:30

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ