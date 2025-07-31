Moderna: Μειώνει κατά 10% το προσωπικό της λόγω πτώσης εσόδων από τα εμβόλια Covid-19
Επιχειρήσεις
20:34 - 31 Ιουλ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην απόλυση του 10% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού έως το τέλος του 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, καθώς οι πωλήσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 συνεχίζουν να μειώνονται.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Στέφαν Μπάνσελ, σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους ανέφερε πως ο συνολικός αριθμός του προσωπικού αναμένεται να μειωθεί κάτω από τις 5.000 θέσεις εργασίας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας που στοχεύει σε εξοικονόμηση 1,4 έως 1,7 δισ. δολαρίων μέχρι το 2027, μέσω της αναδιάρθρωσης της επιχειρησιακής της δομής και της ευθυγράμμισης με τις νέες εμπορικές συνθήκες.

Η Moderna, που κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποτέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους στην παραγωγή εμβολίων mRNA, γνώρισε εκρηκτική αύξηση στα έσοδά της: από 800 εκατ. δολάρια το 2020, αυτά εκτοξεύτηκαν στα 18,4 δισ. δολάρια το 2021. Ωστόσο, η «κανονικοποίηση» της υγειονομικής κρίσης οδήγησε σε σημαντική πτώση της ζήτησης για τα εμβόλια, με τα έσοδα του 2023 να μειώνονται στα 3,2 δισ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εταιρεία είχε αναπτύξει δραστήρια σειρά νέων εμβολιαστικών προγραμμάτων, κυρίως στην ογκολογία, ενώ αύξησε το προσωπικό της από 1.300 εργαζομένους το 2020 σε περισσότερους από 5.600 το 2023. Τώρα, η διοίκηση δίνει έμφαση στην ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και στοχευμένες επενδύσεις, διατηρώντας την έμφαση στην επιστημονική καινοτομία.

Η είδηση επηρέασε αρνητικά τη μετοχή της Moderna, η οποία υποχωρούσε κατά 2,64% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης στη Wall Street, διαμορφούμενη στα 31,30 δολάρια.

