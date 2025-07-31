Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω πιέσεων από εταιρικά αποτελέσματα και εμπορική αβεβαιότητα
20:15 - 31 Ιουλ 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη, καθώς πλήθος εταιρικών αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε, τα οποία κινήθηκαν από πολύ καλά όπως η Rolls-Royce έως απογοητευτικά όπως η ΑΒ InBev και, φυσικά, εν αναμονή της αυριανής ημέρας όπου ο πλανήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους νέους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,75% στις 546,10 μονάδες, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε οριακά κατά 0,05% φτάνοντας τις 9.132,81 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX 30 σημείωσε απώλειες 0,73% στις 24.084,07 μονάδες. Ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε επίσης απώλειες κατά 1,142%, κλείνοντας στις 7.771,97 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε μεγάλη πτώση κατά 1,56% και έκλεισε στις 40.987,69 μονάδες, ενώ στον αντίποδα, θετικά έκλεισε ο ισπανικός IBEX κατά 0,16% στις 14.403,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI που έκλεισε ενισχυμένος 0,65% και έκλεισε στις 7.711,92 μονάδες.

Η Rolls-Royce, κατασκευάστρια αεροκινητήρων, σημείωσε άνοδο περίπου 7% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη. Αντίθετα, η μετοχή της AB InBev, του κολοσσού της ζυθοποιίας και ιδιοκτήτη της Budweiser, κατρακύλησε κατά 12% μετά τη δημοσίευση χειρότερης από το αναμενόμενο πτώσης στους όγκους πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου.

Η απαισιοδοξία στην Ευρώπη ήρθε σε αντίθεση με το κλίμα στις ΗΠΑ, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite κατέγραψαν ιστορικά υψηλά στο άνοιγμα τους, παρά την επικείμενη προθεσμία επιβολής υψηλότερων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ σε βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο πλανήτης θα έρθει αντιμέτωπος με νέες αυξήσεις στους δασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βιετνάμ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών. Ωστόσο, η πλειονότητα των χωρών,ανάμεσά τους σημαντικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ όπως ο Καναδάς και η Ινδία, δεν έχουν έρθει σε συμφωνία.

Στο μεταξύ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη Γερμανία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας το 1,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση στο 1,9%, από το 2% του Ιουνίου.

