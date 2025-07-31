Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω πιέσεων από εταιρικά αποτελέσματα και εμπορική αβεβαιότητα

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη, καθώς πλήθος εταιρικών αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε, τα οποία κινήθηκαν από πολύ καλά όπως η Rolls-Royce έως απογοητευτικά όπως η ΑΒ InBev και, φυσικά, εν αναμονή της αυριανής ημέρας όπου ο πλανήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους νέους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,75% στις 546,10 μονάδες, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε οριακά κατά 0,05% φτάνοντας τις 9.132,81 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX 30 σημείωσε απώλειες 0,73% στις 24.084,07 μονάδες. Ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε επίσης απώλειες κατά 1,142%, κλείνοντας στις 7.771,97 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε μεγάλη πτώση κατά 1,56% και έκλεισε στις 40.987,69 μονάδες, ενώ στον αντίποδα, θετικά έκλεισε ο ισπανικός IBEX κατά 0,16% στις 14.403,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI που έκλεισε ενισχυμένος 0,65% και έκλεισε στις 7.711,92 μονάδες.

Η Rolls-Royce, κατασκευάστρια αεροκινητήρων, σημείωσε άνοδο περίπου 7% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη. Αντίθετα, η μετοχή της AB InBev, του κολοσσού της ζυθοποιίας και ιδιοκτήτη της Budweiser, κατρακύλησε κατά 12% μετά τη δημοσίευση χειρότερης από το αναμενόμενο πτώσης στους όγκους πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου.

Η απαισιοδοξία στην Ευρώπη ήρθε σε αντίθεση με το κλίμα στις ΗΠΑ, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite κατέγραψαν ιστορικά υψηλά στο άνοιγμα τους, παρά την επικείμενη προθεσμία επιβολής υψηλότερων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ σε βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο πλανήτης θα έρθει αντιμέτωπος με νέες αυξήσεις στους δασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βιετνάμ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών. Ωστόσο, η πλειονότητα των χωρών,ανάμεσά τους σημαντικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ όπως ο Καναδάς και η Ινδία, δεν έχουν έρθει σε συμφωνία.

Στο μεταξύ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη Γερμανία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας το 1,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση στο 1,9%, από το 2% του Ιουνίου.