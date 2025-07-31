Μητσοτάκης από Πάτρα–Πύργος: Κλείνουμε μια εκκρεμότητα, αποκαθιστούμε μια αδικία στη Δυτική Ελλάδα
20:54 - 31 Ιουλ 2025

Μητσοτάκης από Πάτρα–Πύργος: Κλείνουμε μια εκκρεμότητα, αποκαθιστούμε μια αδικία στη Δυτική Ελλάδα

Στην τελετή παράδοσης της νέας χάραξης της εθνικής οδού Πατρών – Πύργου παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου και αναφέρθηκε στην αδικία τόσων χρόνων για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας αλλά και την λειτουργία, πλέον, ενός υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της ομιλίας του, τόνισε πως «σήμερα κλείνουμε μια εκκρεμότητα του παρελθόντος και αποκαθιστούμε μια αδικία απέναντι στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, πέρα από το παρόν έργο, θα προχωρήσουν και άλλα σημαντικά οδικά έργα, όπως η Αμβρακία Οδός, το Fly Over στη Θεσσαλονίκη και φυσικά ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στο ανθρώπινο κόστος της πολυετούς καθυστέρησης, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική πολιτεία άργησε δραματικά να προσφέρει έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. «Σήμερα πρέπει να θυμηθούμε εκείνους που χάθηκαν άδικα, επειδή το κράτος δεν στάθηκε έγκαιρα στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, φέρνοντας στη μνήμη συγκεκριμένα παραδείγματα νέων ανθρώπων – πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καν συμπληρώσει τα 30 τους χρόνια – που έχασαν τη ζωή τους στον παλιό, επικίνδυνο δρόμο.

Ο πρωθυπουργός, κατευθυνόμενος προς την περιοχή έκανε στάση στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και ενημερώθηκε, παρουσία του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα και του υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου, από εκπροσώπους της «Ολυμπίας Οδού», για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου .

Η Ολυμπία Οδός ενώνει πλέον την Πάτρα με τον Πύργο σε μόλις 45' και την Αθήνα με τον Πύργο σε 2 ώρες και 45 λεπτά - με ασφάλεια και άνεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το τμήμα από Καμίνια - Πύργο θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους οδηγούς από τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 1 Αυγούστου 2025.
Με το νέο τμήμα Πατρών - Πύργου, η Ολυμπία Οδός γίνεται ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, συνολικού μήκους 277χλμ. Συνδέει άμεσα τρεις Περιφέρειες - Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας- και επηρεάζει άμεσα άλλες δύο -Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Η Πατρών - Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Σημειώνεται, τέλος, ότι επεκτείνεται άμεσα στους ανωτέρω σταθμούς διοδίων το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 (με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού) ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητοδρόμου

  • 74,8 χλμ.
  • 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα.
  • 9 κόμβοι
  • 15 γέφυρες
  • 66 άνω και κάτω διαβάσεις (27 άνω & 39 κάτω διαβάσεις)
  • 150 οχετοί
  • Τοίχοι αντιστήριξης μήκους 7.250 μ.
  • 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
  • 1 Τεχνική Βάση με 1 εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (που περιλαμβάνει και εγκατάσταση της Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων)
  • 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών
  • 2 μετωπικοί & 2 πλευρικοί σταθμοί διοδίων

