Φιντάν: Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να ενωθούν ενάντια στο Ισραήλ
16:57 - 09 Αυγ 2025

Φιντάν: Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να ενωθούν ενάντια στο Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να ενεργήσουν από κοινού και να συσπειρώσουν τη διεθνή αντιπολίτευση ενάντια στο σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, το Σάββατο (9/8).

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας είχε κληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι η πολιτική του Ισραήλ αποσκοπούσε στο να εξαναγκάσει τους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τη γη τους μέσω της πείνας και ότι στόχος της ήταν η εισβολή στη Γάζα, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε δικαιολογημένη δικαιολογία για τις χώρες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη... όχι μόνο για τον παλαιστινιακό λαό ή τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Αμπντελάτι, προσθέτοντας ότι τα σχέδια του Ισραήλ είναι «απαράδεκτα».

Τέλος, ο Αμπντελάτι είπε ότι υπήρχε πλήρης συντονισμός με την Τουρκία σχετικά με τη Γάζα και αναφέρθηκε σε μια δήλωση που εκδόθηκε σήμερα από την Υπουργική Επιτροπή του ΟΙΚ, η οποία καταδίκασε το σχέδιο του Ισραήλ.

