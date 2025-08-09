Κατοικίες ΗΠΑ: Πτώση τιμών σε μεγάλες πόλεις - Οι αγοραστές έχουν πλέον το «πάνω χέρι»

Η μέση τιμή πώλησης κατοικιών μειώθηκε σε 14 από τις 50 πιο πυκνοκατοικημένες μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου, όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της Redfin.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Όκλαντ της Καλιφόρνια (-6,8% σε ετήσια βάση), ενώ ακολουθούν τέσσερις περιοχές στη Φλόριντα και το Τέξας:

Γουέστ Παλμ Μπιτς: -4,9%

Τζάκσονβιλ: -3,1%

Όστιν: -2,9%

Χιούστον: -2,8%

Επιβράδυνση της αγοράς και οικονομική αβεβαιότητα

Η πτώση των τιμών αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος στέγασης και τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα. Η αγορά κατοικίας έχει επιβραδυνθεί αισθητά, με τα ακίνητα να χρειάζονται πλέον περισσότερο χρόνο για να πουληθούν και την πλειονότητα των περιοχών να καταγράφει περισσότερους πωλητές από αγοραστές.

Στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, για παράδειγμα, μια κατοικία χρειάστηκε κατά μέσο όρο 93 ημέρες για να τεθεί υπό σύμβαση το τελευταίο τετράμηνο – πρόκειται για τη μεγαλύτερη καθυστέρηση μεταξύ όλων των περιοχών της έρευνας και 18 ημέρες περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκρατημένη αύξηση πανεθνικά – Προβλέψεις για μείωση

Σε εθνικό επίπεδο, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, πλησιάζοντας ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από τις αυξήσεις 5%-6% που παρατηρήθηκαν στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025.

Οι οικονομολόγοι της Redfin προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του έτους, οι τιμές θα υποχωρήσουν κατά 1% σε ετήσια βάση.

Πτώση και στη ζητούμενη τιμή – Ρεαλισμό συστήνουν οι μεσίτες

Η μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας έχει ήδη αρχίσει να χάνει δυναμική, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών και καταγράφοντας την ασθενέστερη άνοδο από το Φεβρουάριο (εξαιρουμένης της αμέσως προηγούμενης περιόδου τεσσάρων εβδομάδων).

«Οι πωλητές πρέπει να αρχίσουν να συνειδητοποιούν δύο πράγματα: Πρώτον, τα σπίτια θα παραμένουν στην αγορά για περισσότερο από μία ή δύο εβδομάδες πριν πουληθούν και, δεύτερον, οι αγοραστές έχουν το πάνω χέρι», δήλωσε ο James Gulden, πράκτορας της Redfin Premier στη Βοστώνη. «Συμβουλεύω τους πελάτες μου να είναι ρεαλιστές ως προς την τιμολόγηση, βασιζόμενοι στην ανάλυση αγοράς και την τρέχουσα κατεύθυνση των τάσεων – ειδικά αν επιθυμούν πολλές προσφορές», πρόσθεσε.

Υποχώρηση των εκκρεμών πωλήσεων – Αύξηση αποθεμάτων

Οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν κατά 1,4% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ το συνολικό απόθεμα ακινήτων αυξήθηκε κατά 8,9%. Παράλληλα, οι νέες καταχωρήσεις παραμένουν σχεδόν στάσιμες, με ετήσια αύξηση μόλις 0,6%, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να διατηρήσουν την τρέχουσα κατοικία τους αντί να πουλήσουν εν μέσω μιας αγοράς όπου κυριαρχούν οι αγοραστές.