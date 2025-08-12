Ιράν: Συνέλαβε 21.000 «υπόπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ

Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε περίπου 21.000 «ύποπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της χώρας με το Ισραήλ τον Ιούνιο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των αρχών επιβολής του νόμου.

Μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν μια εκστρατεία εκτεταμένων συλλήψεων, συνοδευόμενη από εντατική παρουσία στους δρόμους.

«Υπήρξε αύξηση 41% στις κλήσεις από το κοινό, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 21.000 υπόπτων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Saeid Montazerolmahdi. Ωστόσο, δεν ανέφερε για τι υποπτεύονταν οι συλληφθέντες.

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν οδήγησε, επίσης, σε επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών μεταναστών που θεωρούνται παράνομοι στο Ιράν.

«Οι αρχές συνέλαβαν 2.774 παράνομους μετανάστες και ανακάλυψαν 30 ειδικές υποθέσεις ασφαλείας εξετάζοντας τα τηλέφωνά τους. Συνελήφθησαν, επίσης, 261 ύποπτοι για κατασκοπεία και 172 άτομα που κατηγορούνται για μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ο Montazerolmahdi δεν διευκρίνισε πόσοι από τους συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι έκτοτε.

Πρόσθεσε ότι η ιρανική αστυνομία χειρίστηκε περισσότερες από 5.700 υποθέσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, όπως διαδικτυακή απάτη και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος, όπως είπε, μετέτρεψε «τον κυβερνοχώρο σε σημαντικό μέτωπο μάχης».