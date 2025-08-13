Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση δεν έπραξε τα δέοντα για θωράκιση της χώρας
Πολιτική
17:03 - 13 Αυγ 2025

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση δεν έπραξε τα δέοντα για θωράκιση της χώρας

Reporter.gr Newsroom
Με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής και μέλος των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπενθυμίζει τι αίτημά του για εναρμόνιση των ευρωπαϊκών μηχανισμών πολιτικής προαστασίας ως αντιστάθμισμα στην ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού στη χώρα μας. Η πρόταση Φαραντούρη πέρασε, αλλά όπως καταγγέλλει, η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ:

«Από το Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ. Η Κομισιόν το προχώρησε. Η Ελληνική Κυβέρνηση ωστόσο ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με τα υπόλοιπα Κρατη Μέλη και τις Ευρωπαϊκές Αρχές».

«Διότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι», καταλήγει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

