ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι Αμερικανοί πίνουν λιγότερο: Ιστορικό χαμηλό στη κατανάλωση αλκοόλ
Ειδήσεις
18:02 - 13 Αυγ 2025

Οι Αμερικανοί πίνουν λιγότερο: Ιστορικό χαμηλό στη κατανάλωση αλκοόλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με έρευνα της Gallup που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (13/8).

Η ετήσια έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες έδειξε ότι μόλις το 54% των Αμερικανών δηλώνουν πως πίνουν αλκοόλ, ποσοστό μειωμένο από το 58% το 2024 και το 62% το 2023, και χαμηλότερο ακόμη και από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό 55% το 1958.

Η πτώση αυτή συνδέεται με τη μείωση των πωλήσεων αλκοόλ μετά την πανδημία, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και τα αυξημένα επιτόκια πιέζουν τα εισοδήματα των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πλειοψηφία των Αμερικανών (53%) θεωρεί ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι επιβλαβής για την υγεία, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 45% που καταγράφηκε πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα.

Η κατανάλωση αλκοόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει πτωτική τάση, με μόλις το 24% των ενηλίκων να δηλώνει ότι ήπιε την προηγούμενη ημέρα – το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί. Παράλληλα, το 40% ανέφερε ότι έχει περάσει περισσότερο από μία εβδομάδα από την τελευταία φορά που κατανάλωσε αλκοόλ, ποσοστό-ρεκόρ από το 2000, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μέση κατανάλωση αλκοόλ την τελευταία εβδομάδα μειώθηκε στα 2,8 ποτά — το χαμηλότερο επίπεδο από το 1996 — από 3,8 ποτά πριν από έναν χρόνο, ενώ απέχει σημαντικά από το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, τα 5,1 ποτά την εβδομάδα το 2003, σύμφωνα με τις εκθέσεις.

«Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ δεν φαίνεται να οφείλεται στη στροφή των ανθρώπων προς άλλες ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση — ιδίως τη μαριχουάνα για ψυχαγωγικούς σκοπούς, η οποία είναι πλέον νόμιμη σε στις μισές, περίπου, Πολιτείες των ΗΠΑ», δήλωσε η Lydia Saad, διευθύντρια κοινωνικών ερευνών της Gallup.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικό σερί οκτώ συνεδριάσεων στο ΧΑ – Υψηλά δεκαετίας για τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Ανοδικό σερί οκτώ συνεδριάσεων στο ΧΑ – Υψηλά δεκαετίας για τις τράπεζες

Η Ρωσία περιορίζει τις κλήσεις σε Telegram και WhatsApp
Ειδήσεις

Η Ρωσία περιορίζει τις κλήσεις σε Telegram και WhatsApp

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τουρκία και Συρία - Στο επίκεντρο η στρατιωτική εκπαίδευση
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τουρκία και Συρία - Στο επίκεντρο η στρατιωτική εκπαίδευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Ειδήσεις

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας
Ειδήσεις

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ