Οι Αμερικανοί πίνουν λιγότερο: Ιστορικό χαμηλό στη κατανάλωση αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με έρευνα της Gallup που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (13/8).

Η ετήσια έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες έδειξε ότι μόλις το 54% των Αμερικανών δηλώνουν πως πίνουν αλκοόλ, ποσοστό μειωμένο από το 58% το 2024 και το 62% το 2023, και χαμηλότερο ακόμη και από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό 55% το 1958.

Η πτώση αυτή συνδέεται με τη μείωση των πωλήσεων αλκοόλ μετά την πανδημία, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και τα αυξημένα επιτόκια πιέζουν τα εισοδήματα των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πλειοψηφία των Αμερικανών (53%) θεωρεί ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι επιβλαβής για την υγεία, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 45% που καταγράφηκε πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα.

Η κατανάλωση αλκοόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει πτωτική τάση, με μόλις το 24% των ενηλίκων να δηλώνει ότι ήπιε την προηγούμενη ημέρα – το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί. Παράλληλα, το 40% ανέφερε ότι έχει περάσει περισσότερο από μία εβδομάδα από την τελευταία φορά που κατανάλωσε αλκοόλ, ποσοστό-ρεκόρ από το 2000, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μέση κατανάλωση αλκοόλ την τελευταία εβδομάδα μειώθηκε στα 2,8 ποτά — το χαμηλότερο επίπεδο από το 1996 — από 3,8 ποτά πριν από έναν χρόνο, ενώ απέχει σημαντικά από το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, τα 5,1 ποτά την εβδομάδα το 2003, σύμφωνα με τις εκθέσεις.

«Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ δεν φαίνεται να οφείλεται στη στροφή των ανθρώπων προς άλλες ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση — ιδίως τη μαριχουάνα για ψυχαγωγικούς σκοπούς, η οποία είναι πλέον νόμιμη σε στις μισές, περίπου, Πολιτείες των ΗΠΑ», δήλωσε η Lydia Saad, διευθύντρια κοινωνικών ερευνών της Gallup.