Η Baker Tilly South East Europe εντάσσεται επίσημα στον όμιλο MHA
Επιχειρήσεις
08:20 - 14 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η MHA (μέλος της Baker Tilly International στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία) ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την Baker Tilly South East Europe (BTSEE), σε συμφωνία ύψους €24 εκατομμυρίων.

Η MHA, η οποία διαθέτει 23 γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τις Νήσους Κέιμαν, είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για συγχώνευση, ήδη από τις 7 Μαΐου 2025, μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Baker Tilly South East Europe, αποτελεί κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών με 12 συνεταίρους και περισσότερους από 400 επαγγελματίες, διατηρώντας παρουσία σε επτά γραφεία στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με πρόσφατες οικονομικές μετρήσεις, η εταιρία καταγράφει έσοδα ύψους €19,4 εκατομμυρίων. Η Baker Tilly South East Europe δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών, νομικών και εταιρικών λύσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MHA, Rakesh Shaunak, δήλωσε:

«Όπως είχαμε τονίσει κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εισαγωγής μας στο χρηματιστήριο, οι στρατηγικές συνεργασίες, αποτελούν κεντρικό άξονα της ανάπτυξής μας σε μεσοπρόθεσμη βάση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την Baker Tilly South East Europe είναι ένα κομβικό βήμα για την παρουσία της MHA στην ηπειρωτική Ευρώπη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζουμε τους νέους μας συναδέλφους στην οικογένεια της MHA.»

Από την πλευρά του, ο κ. Μάριος Α. Κλείτου, νέος Πρόεδρος της Baker Tilly South East Europe, δήλωσε:

«Με την επισημοποίηση της συμφωνίας με τη MHA, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την Baker Tilly South East Europe στην περιοχή. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη δραστηριότητά μας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος. Πολύ σύντομα θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση των υπηρεσιών μας, καθώς και της φυσικής μας παρουσίας στην Κύπρο και την Ελλάδα.»

