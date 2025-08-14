Ολοκλήρωση αυτοψιών σε Λαυρεωτική και Σαρωνικό σε χρόνο-ρεκόρ - Ελέγχθηκαν 104 κτήρια σε τρεις ημέρες

Σε χρόνο-ρεκόρ και σύμφωνα με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Τα τεχνικά κλιμάκια λειτούργησαν με εντατικούς ρυθμούς και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των ζημιών.

Συνοπτικά αποτελέσματα:

Δήμος Λαυρεωτικής – Σύνολο αυτοψιών: 51 κτίρια

Πράσινα: 15

Κίτρινα: 27

Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού – Σύνολο αυτοψιών: 53 κτίρια

Πράσινα: 28

Κίτρινα: 19

Κόκκινα: 6

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το μήνυμα είναι σαφές: ούτε μία μέρα δεν μπορεί να χαθεί. Η άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρούν γρήγορα προς όφελος των πολιτών.

Καθοριστική για την ταχύτητα των αυτοψιών ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (11/8) με πρωτοβουλία του υφυπουργού κ. Κώστα Κατσαφάδου, παρουσία των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υφυπουργός όρισε σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θέτοντας τις βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί.

Σημαντική υπήρξε, επίσης, η συμβολή δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), τοποθετημένων στους δύο δήμους, γεγονός που ενίσχυσε τον συντονισμό και διευκόλυνε την ταχύτερη ανταπόκριση των τοπικών υπηρεσιών.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο υπογράμμισε ότι παραμένει στο πλευρό των πληγέντων, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της καθημερινότητας σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.