ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Norsk Hydro: Μείωση 750 θέσεων εργασίας για εξοικονόμηση περίπου $98 εκατ.
Επιχειρήσεις
17:36 - 14 Αυγ 2025

Norsk Hydro: Μείωση 750 θέσεων εργασίας για εξοικονόμηση περίπου $98 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο παραγωγός αλουμινίου Norsk Hydro θα προχωρήσει σε περικοπή 750 θέσεων εργασίας υπαλλήλων γραφείου, στο πλαίσιο ενός σχεδίου μείωσης των ετήσιων δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο νορβηγικές κορώνες (97,83 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η νορβηγική εταιρεία ανακοίνωσε τον Ιούνιο πάγωμα των προσλήψεων ως απάντηση στις γεωπολιτικές εντάσεις, τις διαταραχές στο εμπόριο και την οικονομική αστάθεια, και αργότερα δήλωσε ότι θα μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 10% σε σύγκριση με τα αρχικά σχέδια.

Οι περικοπές θα επηρεάσουν το προσωπικό και τις υποστηρικτικές λειτουργίες, τη μηχανική, την πληροφορική, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εμπορικές θέσεις εργασίας, ενώ οι εργάτες δεν θα επηρεαστούν, ανέφερε η Hydro σε δήλωσή της.

Περίπου 600 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν μέχρι το τέλος του έτους και άλλες 150 αργότερα, ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα μειώσει, επίσης, τα έξοδα ταξιδιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ως μέρος των συνολικών εξοικονομήσεων.

«Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της Hydro και τοποθετούμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε και να επιτύχουμε σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική απρόβλεπτικότητα επιταχύνει την αστάθεια και δημιουργεί νέους κινδύνους», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Eivind Kallevik, στην ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Θα επαναλάμβανε ο Κεφαλογιάννης τη δήλωση περί θωρακισμένης χώρας στην αντιπυρική περίοδο;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Θα επαναλάμβανε ο Κεφαλογιάννης τη δήλωση περί θωρακισμένης χώρας στην αντιπυρική περίοδο;

Ολοκλήρωση αυτοψιών σε Λαυρεωτική και Σαρωνικό σε χρόνο-ρεκόρ - Ελέγχθηκαν 104 κτήρια σε τρεις ημέρες
Ειδήσεις

Ολοκλήρωση αυτοψιών σε Λαυρεωτική και Σαρωνικό σε χρόνο-ρεκόρ - Ελέγχθηκαν 104 κτήρια σε τρεις ημέρες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (15/8) – Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή
Ειδήσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (15/8) – Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Heineken: Ανακοίνωσε την περικοπή 6000 θέσεων εργασίας εν μέσω χαμηλών προσδοκιών για αύξηση κερδών
Ειδήσεις

Heineken: Ανακοίνωσε την περικοπή 6000 θέσεων εργασίας εν μέσω χαμηλών προσδοκιών για αύξηση κερδών

Amazon: Μαζικές περικοπές 16.000 θέσεων στο πλαίσιο στροφής στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Επιχειρήσεις

Amazon: Μαζικές περικοπές 16.000 θέσεων στο πλαίσιο στροφής στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Amazon: Νέος κύκλος απολύσεων για 30.000 εργαζόμενους
Ειδήσεις

Amazon: Νέος κύκλος απολύσεων για 30.000 εργαζόμενους

Nestlé: Περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2027 - «Άλμα» 7,6% της μετοχής
Επιχειρήσεις

Nestlé: Περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2027 - «Άλμα» 7,6% της μετοχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ