Norsk Hydro: Μείωση 750 θέσεων εργασίας για εξοικονόμηση περίπου $98 εκατ.

Ο παραγωγός αλουμινίου Norsk Hydro θα προχωρήσει σε περικοπή 750 θέσεων εργασίας υπαλλήλων γραφείου, στο πλαίσιο ενός σχεδίου μείωσης των ετήσιων δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο νορβηγικές κορώνες (97,83 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η νορβηγική εταιρεία ανακοίνωσε τον Ιούνιο πάγωμα των προσλήψεων ως απάντηση στις γεωπολιτικές εντάσεις, τις διαταραχές στο εμπόριο και την οικονομική αστάθεια, και αργότερα δήλωσε ότι θα μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 10% σε σύγκριση με τα αρχικά σχέδια.

Οι περικοπές θα επηρεάσουν το προσωπικό και τις υποστηρικτικές λειτουργίες, τη μηχανική, την πληροφορική, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εμπορικές θέσεις εργασίας, ενώ οι εργάτες δεν θα επηρεαστούν, ανέφερε η Hydro σε δήλωσή της.

Περίπου 600 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν μέχρι το τέλος του έτους και άλλες 150 αργότερα, ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα μειώσει, επίσης, τα έξοδα ταξιδιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ως μέρος των συνολικών εξοικονομήσεων.

«Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της Hydro και τοποθετούμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε και να επιτύχουμε σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική απρόβλεπτικότητα επιταχύνει την αστάθεια και δημιουργεί νέους κινδύνους», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Eivind Kallevik, στην ανακοίνωση.