Παραλύουν οι πτήσεις της Air Canada λόγω απεργίας των αεροσυνοδών της – Τα αιτήματά των εργαζομένων

Οι αεροσυνοδοί της Air Canada κατέβηκαν σε απεργία τα ξημερώματα του Σαββάτου, ύστερα από ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας — η πρώτη απεργία πληρωμάτων καμπίνας από το 1985.

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους επιβεβαίωσε την κινητοποίηση σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα γύρω στη 01:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής). Το βασικό αίτημα αφορά την αμοιβή για τον χρόνο στο έδαφος, όπως η επιβίβαση και η αναμονή ανάμεσα σε πτήσεις, καθώς οι αεροσυνοδοί σήμερα πληρώνονται μόνο όταν το αεροπλάνο κινείται.

Η εταιρεία, με έδρα το Μόντρεαλ, αναμένεται να απαντήσει με lockout, ενώ ήδη είχε προαναγγείλει ακύρωση περίπου 500 πτήσεων έως το βράδυ της Παρασκευής, με πάνω από 100.000 επιβάτες να επηρεάζονται σε μία από τις πιο «θερμές» περιόδους ταξιδιών.

Το Σάββατο, οι απεργοί σχεδιάζουν να στήσουν πικετοφορίες στα μεγάλα αεροδρόμια, την ώρα που οι ταξιδιώτες ψάχνουν απεγνωσμένα εναλλακτικές κρατήσεις.

«Μας άλλαξαν πύλη, μετά ακυρώθηκε, μετά καθυστέρησε, και στο τέλος πάλι ακυρώθηκε», περιγράφει απογοητευμένος ο 24χρονος επιβάτης Φρέντι Ράμος στο αεροδρόμιο του Τορόντο.

Η Air Canada και ο θυγατρικός της αερομεταφορέας χαμηλού κόστους Air Canada Rouge μεταφέρουν κατά μέσο όρο 130.000 επιβάτες την ημέρα, ενώ είναι και η ξένη εταιρεία με τα περισσότερα δρομολόγια προς τις ΗΠΑ.

Παρά τη στήριξη πολλών επιβατών στους εργαζόμενους μέσω κοινωνικών δικτύων, οι καναδικές επιχειρήσεις —ήδη πιεσμένες από εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες— ζητούν από την κυβέρνηση να επιβάλει υποχρεωτική διαιτησία για να τερματιστεί η απεργία.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ έχει τη νομική δυνατότητα, μέσω της υπουργού Εργασίας Πάτι Χάιντου, να παραπέμψει την υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων. Μέχρι στιγμής, η Χάιντου πιέζει και τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Air Canada έχει προτείνει αύξηση 38% στη συνολική αποζημίωση σε βάθος τετραετίας, με 25% από τον πρώτο χρόνο, καθώς και μερική αμοιβή για τις ώρες εδάφους στο 50% του ωρομισθίου. Το συνδικάτο απέρριψε την πρόταση ως ανεπαρκή.

Οι αναλυτές της TD Cowen προειδοποίησαν τους επενδυτές ότι η σκληρή στάση της διοίκησης ίσως αποδειχθεί «Πύρρειος νίκη»: «Θα ήταν καλύτερα για την Air Canada να επιτύχει εργασιακή ειρήνη, γιατί κάθε εξοικονόμηση κόστους χάνεται από τα χαμένα έσοδα στην πιο κρίσιμη περίοδο του έτους».