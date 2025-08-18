Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει να το τελειώσει - Ζελένσκι: Έτοιμος για τριμερή

Τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας (18/8), σε μια κρίσιμη συνάντηση για τη λύση του Ουκρανικού και τον τερματισμό του πολέμου. Μία συνάντηση που δεν θυμίζει - μέχρι στιγμής - σε τίποτε την προηγούμενη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Το κλίμα ήταν εμφανώς καλύτερο και έδειξε πως είχε γίνει σημαντική διπλωματική συνεργασία και υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Ο Τραμπ ήταν ευγενικός απέναντι στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους, αλλά έκανε θετικές αναφορές και στον Πούτιν, εκτιμώντας πως «θέλει να το τελειώσει». Και ο Ζελένσκι από την πλευρά του φάνηκε πιο διαλλακτικός, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος για τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν.

Η εμφάνιση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι – το «στρατιωτικό» του κοστούμι δηλαδή – ήταν το πρώτο στοιχείο που σχολιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξη του Ουκρανού προέδρου, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο αμέσως μετά την άφιξή του.

Ως προς το επίδικο της συνάντησης, τη λύση του Ουκρανικού, οι δύο ηγέτες σημείωσαν ότι στόχος είναι μία ειρήνη διαρκείας ανάμεσα στις δύο χώρες, με τον Ζελένσκι να τονίζει πως ελπίζει να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικό τρόπο και τον Ντόναλντ Τραμπ να παραδέχεται ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και πως θα ήθελε να καταλήξουν σε μία μόνιμη συμφωνία ειρήνης, για να σταματήσουν οι συρράξεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι στόχος είναι ο πόλεμος να τελειώσει με τρόπο αμοιβαία επωφελή, ενώ άφησε αιχμές και κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον «αφελή», «τραγικό» και «διεφθαρμένο», και επιρρίπτοντάς του ευθύνες για τον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε, δε, τον ισχυρισμό του ότι έχει τερματίσει έξι πολεμικές συρράξεις τους τελευταίους μήνες, ενώ σημείωσε ότι και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει, καθώς «αγαπά τον γιό της και όλα τα παιδιά και δεν θέλει να γίνονται τέτοια πράγματα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε μία "προβοκατόρικη" ερώτηση για το εάν είναι έτοιμος σήμερα να επαναχαράξει νέα σύνορα για την χώρα του ή θα επιλέξει να στέλνει πολίτες στα πεδία των μαχών να σκοτώνονται, απάντησε πως στηρίζει την στάση των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ για μία διπλωματική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε το γεγονός ότι η Μόσχα αυτές τις των διαπραγματεύσεων στιγμές επιλέγει να σφυροκοπήσει περιοχές της Ουκρανίας, όπως το Χάρκοβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δε, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κιρ Στάρμερ, παρέδωσε στον Αμερικανό ομόλογό του μία επιστολή, η οποία δεν απευθυνόταν όμως στον ίδιο, αλλά στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σταλούν ακόμη και Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή, λέγοντας, βέβαια, πως το βασικό ρόλο στην ασφάλεια της Ουκρανίας παίζει η Ευρώπη, λόγω της θέσης της.

Ως προς το ζήτημα των ουκρανικών εκλογών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν σε συνθήκες ασφαλείας, σημειώνοντας ότι εν μέσω πολέμου κανείς Ουκρανός δεν νιώθει ασφαλής και η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Επιστολική ψήφος

«Ήρθε η ώρα οι Ρεπουμπλικάνοι να το σταματήσουν αυτό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο, η οποία αποτελεί, όπως υποστήριξε, ένα «διεφθαρμένο σύστημα», το οποίο θέλουν οι Δημοκρατικοί για να συνεχίσουν να εκλέγονται.

«Πρέπει να σταματήσει αυτό το σύστημα και οι Ρεπουμπλικάνοι να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας», είπε, μιλώντας για σύνορα και ελεύθερες εκλογές. Μέσα σε τρεις μήνες ούτε ένα άτομο δεν μπήκε στη χώρας μας, υποστήριξε ο Τραμπ, ενώ το προηγούμενο διάστημα «συνέρρεαν στη χώρα».

Τραμπ: Αγαπώ τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, όλους τους λαούς