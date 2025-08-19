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Εξελίξεις στο ουκρανικό μετά την επίσκεψη Ευρωπαίων στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ προανήγγειλε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και μετά τριμερή
Ειδήσεις
01:00 - 19 Αυγ 2025

Εξελίξεις στο ουκρανικό μετά την επίσκεψη Ευρωπαίων στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ προανήγγειλε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και μετά τριμερή

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Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν για το ουκρανικό από τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο. Το κλίμα ήταν καλό και βρέθηκε κοινός τόπος για να προχωρήσει συμφωνία ειρήνης. Ο Τραμπ δεν έχασε χρόνο και τηλεφώνησε στον Βλαντιμίρ Πούτιν, για να ανακοινώσει στο τέλος της βραδιάς πως προγραμματίζεται διμερής του Ρώσου προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Επτά κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (με κοστούμι), έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τη λύση του Ουκρανικού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ξεκάθαρα πως επιθυμεί να "τρέξουν" οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία ειρήνης, αποδεχόμενος αρκετές από τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και οι 7 σωματοφύλακες

Μπροστά στις κάμερες και σε ζωντανή σύνδεση ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες το πλαίσιο συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο είναι έτοιμος να αποδεχθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε πως δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει εκεχειρία, ενώ έθιξε ανοιχτά το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών. Στα θετικά το γεγονός ότι δέχθηκε τις επίμονες εκκλήσεις των Ευρωπαίων ηγετών για εγγυήσεις ασφαλείας, με την ενεργή συμμετοχή και των ΗΠΑ.

Από τη μεριά των Ευρωπαίων ηγετών και ειδικότερα του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, τέθηκε το ζήτημα της εκεχειρίας πριν από τη συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν, κάτι που όμως φάνηκε να απορρίπτεται από τον Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έθεσε πάντως βέτο επ' αυτού, ενώ και για την παραχώρηση εδαφών είπε πως θα τις συζητήσει αν βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Πούτιν.

Μακρόν, Ρούτε, Φον ντερ Λάιεν, Μελόνι, Στάρμερ και Στουμπ υπογράμμισαν από τη μεριά τους ότι πρέπει να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας που δεν θα διασφαλίζουν μόνο την Ουκρανία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη από ενδεχόμενες επεκτατικές βλέψεις της Ρωσίας.

Ακολούθως, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες είχαν συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και εκεί ασφαλώς μίλησαν πιο ανοιχτά. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως ο Τραμπ υποστήριξε ότι σε 1-2 εβδομάδες θα μπορούσε να διαφανεί αν τελικά θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Τηλεφώνημα στον Πούτιν

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως όπως μετέδωσε η γερμανική Bild και επιβεβαίωσε στη συνέχεια το Reuters, ο Τραμπ έπειτα από μια και πλέον ώρα συνομιλιών αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα και να τηλεφωνήσει στον Πούτιν.

Ακολούθως, ανακοινώθηκε πως οι συνομιλίες στο μεγάλο τραπέζι στο ανατολικό δωμάτιο του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκαν, αλλά οι ηγέτες συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις στο Οβάλ Γραφείο. Σημαντική διαφορά, όμως, ότι οι συζητήσεις αυτές έγιναν χωρίς διερμηνείς και συνεργάτες. Δηλαδή, ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και οι 7 Ευρωπαίοι ήταν μόνοι τους στην αίθουσα και έδωσαν συνέχεια στις διαπραγματεύσεις, επικεντρωμένοι στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Εκεί συζητήθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που αποτελούν βαρόμετρο για την όποια συμφωνία, ενώ ο Τραμπ εξασφάλισε και το "ναι" του Ζελένσκι για διμερή με τον Πούτιν.

Η ενθουσιώδης ανάρτηση του Τραμπ

Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως μετά τις επαφές του με τους Ευρωπαίους, συνομίλησε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενημερώνοντάς τον για όσα συζητήθηκαν. Ως κατακλείδα των συνομιλιών έκανε γνωστό πως ξεκινούν διαβουλεύσεις για να πραγματοποιηθεί άμεσα διμερής συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, και στη συνέχεια τριμερή με τη συμμετοχή και του ίδιου, για το τέλος του πολέμου.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες -τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες προτίθενται να προσφέρουν ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη δυνατότητα επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ξεκίνησε, όπως είπε, τις διευθετήσεις για μια απευθείας συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Όταν πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, με τους δύο προέδρους και εμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η προοπτική αυτής της τριμερούς αποτελεί ένα «πολύ καλό και πρώιμο βήμα» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έχουν αναλάβει τον συντονισμό με τη Ρωσία και την Ουκρανία, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την έναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας ειρήνευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες ηγέτες και υπογράμμισε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για το μέλλον των συνομιλιών.

Από την πλευρά της Ρωσίας, σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε πως οι Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν την ιδέα αναβάθμισης του επιπέδου των Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων στις διαπραγματεύσεις.

Διμερής στο τέλος Αυγούστου

Πληροφορίες διεθνών μέσων αναφέρουν πως θα γίνει προσπάθεια για διμερή συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν στο τέλος Αυγούστου και φυσικά απομένει να συμφωνηθεί το σημείο συνάντησης.

Τετ α τετ με τον Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσήλθε με ένα μαύρο «στρατιωτικό» κοστούμι στον Λευκό Οίκο, γεγονός που σχολίασε θετικά ο Ντόναλντ Τραμπ και αμέσως μετά οι δύο ηγέτες έκαναν δηλώσεις μπροστά στις κάμερες δηλώνοντας αισιόδοξοι πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία. Πολύ πιθανή, σύμφωνα με όσα είπαν μία τριμερής συνάντηση στο άμεσο μέλλον με τη συμμετοχή και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ως προς το επίδικο της συνάντησης, τη λύση του Ουκρανικού, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι στόχος είναι μία ειρήνη διαρκείας ανάμεσα στις δύο χώρες, με τον Ζελένσκι να τονίζει πως ελπίζει να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικό τρόπο και τον Ντόναλντ Τραμπ να παραδέχεται ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και πως θα ήθελε να καταλήξουν σε μία μόνιμη συμφωνία ειρήνης, για να σταματήσουν οι συρράξεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι στόχος είναι ο πόλεμος να τελειώσει με τρόπο αμοιβαία επωφελή, ενώ άφησε αιχμές και κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον «αφελή», «τραγικό» και «διεφθαρμένο», και επιρρίπτοντάς του ευθύνες για τον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε, δε, τον ισχυρισμό του ότι έχει τερματίσει έξι πολεμικές συρράξεις τους τελευταίους μήνες, ενώ σημείωσε ότι και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει, καθώς «αγαπά τον γιό της και όλα τα παιδιά και δεν θέλει να γίνονται τέτοια πράγματα».

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ευρώπη, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το σενάριο να σταλούν ακόμη και Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή υπογραμμίζοντας πως τον βασικό ρόλο σε αυτό θα το έχει η Ευρώπη λόγω θέσης.

Ως προς το ζήτημα των ουκρανικών εκλογών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν σε συνθήκες ασφαλείας, σημειώνοντας ότι εν μέσω πολέμου κανείς Ουκρανός δεν νιώθει ασφαλής και η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

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Από νωρίς το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να ασκεί πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συναινέσει σε συμφωνία ειρήνης, με το Bloomberg να θεωρεί πως η ενέδρα έχει ήδη στηθεί και η Ουκρανία βρίσκεται απέναντι σε ένα σκληρό δίλημμα:

Είτε θα ρισκάρει την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είτε θα αποδεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πληρώνοντας το οδυνηρό τίμημα της παραχώρησης εδαφών με αντάλλαγμα ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας.

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Δείτε live εικόνα από τον Λευκό Οίκο

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 07:41
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