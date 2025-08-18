Ενίσχυση της ειδικής αγωγής με οκτώ νέα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας

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Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην ίδρυση οκτώ νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2025-2026, ενισχύοντας την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι νέες μονάδες περιλαμβάνουν:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέστου (ΔΙΠΕ Καβάλας)

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (ΔΙΠΕ Β’ Αθήνας)

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλίμου (ΔΙΠΕ Δ’ Αθήνας)

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλίμου (ΔΙΠΕ Δ’ Αθήνας)

Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλμυρού (ΔΙΠΕ Μαγνησίας)

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μονολόφου (ΔΙΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καρπενησίου (ΔΙΔΕ Ευρυτανίας)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κω (ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου)

Επέκταση των επαγγελματικών τομέων

Επιπλέον, ιδρύονται δύο νέοι τομείς στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.):

Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στην Ανατολική Μάνη

Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στην Άμφισσα

Νέες ειδικότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση

Εισάγονται έξι νέες ειδικότητες στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.:

«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (Τομέας Πληροφορικής) στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ωρωπού

«Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας) στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Καστοριάς

«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (Τομέας Πληροφορικής) στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άρτας

Στρατηγική για την πρόσβαση στην εκπαίδευση

Η ίδρυση αυτών των σχολείων και τομέων αποδεικνύει τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της ειδικής αγωγής και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.