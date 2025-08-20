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Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Ιούλιο
Ειδήσεις
09:34 - 20 Αυγ 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο άγγιξε το 3,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε λίγο περισσότερο από τις εκτιμήσεις οικονομολόγων σε έρευνα του Reuters (3,7%).

Η αύξηση του πληθωρισμού ώθησε τον δείκτη τιμών καταναλωτή στο υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από τις αρχές του περασμένου έτους, σχολίασε ο Grant Fitzner, επικεφαλής οικονομολόγος της ONS.

«Ο κύριος παράγοντας ήταν η μεγάλη αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων».

«Η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ αυξήθηκε επίσης αυτόν τον μήνα, σε σύγκριση με πτώση που είχε σημειωθεί πέρυσι την ίδια εποχή. Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων συνεχίζει να αυξάνεται, με είδη όπως ο καφές, ο φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, το κρέας και η σοκολάτα να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις», πρόσθεσε.

Η Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν για να μειωθεί το κόστος ζωής.

«Έχουμε λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και είμαστε πολύ μακριά από τον διψήφιο πληθωρισμό που είδαμε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν», ανέφερε σε σχόλια μέσω email.

Η βρετανική λίρα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, διαπραγματευόμενη στα 1,3489 δολάρια.

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