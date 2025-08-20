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ΜέΡΑ25: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδίδει την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο Ισραήλ
Πολιτική
08:53 - 20 Αυγ 2025

ΜέΡΑ25: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδίδει την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση στην κυβέρνηση για τη συμφωνία πώλησης της ΕΛΒΟ εξαπέλυσε το ΜέΡΑ25.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Την ώρα που η γενοκτονία που διαπράττει ο στρατός του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα κλιμακώνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τις ανίερες μπίζνες με το κράτος-δολοφόνο.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην πλήρη παράδοση της ΕΛΒΟ στην ισραηλινή SK, εταιρεία οπλικών συστημάτων και προμηθευτή του ισραηλινού στρατού. Έχοντας πλέον το 100% της ιδιοκτησίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, η ισραηλινή εταιρεία θα μπορεί να εξοπλίζει με όποιον τρόπο θέλει τον στρατό του Ισραήλ με την παραγωγή της στην Ελλάδα μέσα από μια άλλοτε δημόσια βιομηχανία. Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση χάνει κάθε εποπτεία πάνω σε μια αμυντική βιομηχανία σε ελληνικό έδαφος, καθώς το δημόσιο δεν έχει πλέον συμμετοχή και έλεγχο στην εταιρεία, εμπλέκοντας έτσι τη χώρα μας βαθύτερα στη γενοκτονία!

Μπίζνες και συνενοχή στη γενοκτονία, παράδοση της αμυντικής βιομηχανίας στον έλεγχο ενός εγκληματικού κράτους. Αυτά είναι τα έργα και ημέρες ενός εξωνημένου, ανήθικου και υποτακτικού κράτους.

Ως ΜέΡΑ25 καταδικάζουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως συνένοχη στη Γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο ελληνικός λαός θέλει τον άμεσο τερματισμό της Γενοκτονίας, όχι μπίζνες με αυτούς που τη διαπράττουν κ. Μητσοτάκη!

Θα μας έχετε διαρκώς απέναντι σας!»

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