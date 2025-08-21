Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (22/8) - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας

ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας

ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας Περιφέρεια Αττικής: συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: ΠΕ Αχαΐας

συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων ΠΕ Αχαΐας Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας

ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρεια Κρήτης: ΠΕ Χανίων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και Περιφέρειες και Δήμους των παραπάνω περιοχών, για αυξημένη ετοιμότητα.

Οι πολίτες συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως:

Κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

Χρήση υπαίθριων ψησταριών

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή κάπνισμα σε αγρούς

Υπενθυμίζεται ότι η καύση αγρών είναι απαγορευμένη κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.