Πετρέλαιο: Συνεχίζει την ανοδική του πορεία εν μέσω ενδείξεων ισχυρής ζήτησης

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (21/8), ενισχυμένες από ενδείξεις ισχυρής ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία πρόσφερε επιπλέον στήριξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent κινούνται κοντά σε υψηλό δύο εβδομάδων, σημειώνοντας 0,93%, στα 67,46 δολάρια το βαρέλι και τα συμβόλαια αργού αμερικανικού WTI αυξάνονται κατά 1,07%, στα 63,38 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στα αξιόλογα, η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες επίλυσης ζητημάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας αποτελούν έναν «δρόμο χωρίς διέξοδο».

«Εάν οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου οδηγήσουν πράγματι σε παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και η Ρωσία επιστρέψει σταδιακά στη διεθνή κοινότητα, αυτό θα είναι πτωτικό για την αγορά πετρελαίου. Προς το παρόν, όμως, το κατώτατο όριο τιμής του Brent που πρέπει να παρακολουθείται παραμένει στα 65 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Γκαουράβ Σάρμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πρόσθετο δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα από τις 27 Αυγούστου λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο 35% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί δήλωσαν την Τετάρτη ότι η Μόσχα αναμένει να συνεχίσει την προμήθεια πετρελαίου στην Ινδία, παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από την πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει επανέλθει στο προσκήνιο, γεγονός που δημιούργησε αισιόδοξο κλίμα μεταξύ των traders, δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Στο μεταξύ, τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 420,7 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ, έναντι προσδοκιών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια.

«Οι τιμές του αργού ανέκαμψαν καθώς τα σημάδια ισχυρής ζήτησης στις ΗΠΑ βελτίωσαν το κλίμα», ανέφερε σε σημείωμά του την Πέμπτη ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

Ανοδικές τάσεις σε φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο κινείται επίσης ανοδικά, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,45% στα 32.370 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,17% στα 3.382,20 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι χάνει 0,19% στα 37,698 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,65% και βρίσκεται στα 4,4117 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1645 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,3468 δολάριο/λίρα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,12% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,865 βρετανική λίρα ανά ευρώ.