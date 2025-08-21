ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Συνεχίζει την ανοδική του πορεία εν μέσω ενδείξεων ισχυρής ζήτησης
Εμπορεύματα
13:22 - 21 Αυγ 2025

Πετρέλαιο: Συνεχίζει την ανοδική του πορεία εν μέσω ενδείξεων ισχυρής ζήτησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (21/8), ενισχυμένες από ενδείξεις ισχυρής ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία πρόσφερε επιπλέον στήριξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent κινούνται κοντά σε υψηλό δύο εβδομάδων, σημειώνοντας 0,93%, στα 67,46 δολάρια το βαρέλι και τα συμβόλαια αργού αμερικανικού WTI αυξάνονται κατά 1,07%, στα 63,38 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στα αξιόλογα, η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες επίλυσης ζητημάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας αποτελούν έναν «δρόμο χωρίς διέξοδο».

«Εάν οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου οδηγήσουν πράγματι σε παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και η Ρωσία επιστρέψει σταδιακά στη διεθνή κοινότητα, αυτό θα είναι πτωτικό για την αγορά πετρελαίου. Προς το παρόν, όμως, το κατώτατο όριο τιμής του Brent που πρέπει να παρακολουθείται παραμένει στα 65 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Γκαουράβ Σάρμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πρόσθετο δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα από τις 27 Αυγούστου λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο 35% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί δήλωσαν την Τετάρτη ότι η Μόσχα αναμένει να συνεχίσει την προμήθεια πετρελαίου στην Ινδία, παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από την πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει επανέλθει στο προσκήνιο, γεγονός που δημιούργησε αισιόδοξο κλίμα μεταξύ των traders, δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Στο μεταξύ, τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 420,7 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ, έναντι προσδοκιών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια.

«Οι τιμές του αργού ανέκαμψαν καθώς τα σημάδια ισχυρής ζήτησης στις ΗΠΑ βελτίωσαν το κλίμα», ανέφερε σε σημείωμά του την Πέμπτη ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

Ανοδικές τάσεις σε φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο κινείται επίσης ανοδικά, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,45% στα 32.370 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,17% στα 3.382,20 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι χάνει 0,19% στα 37,698 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,65% και βρίσκεται στα 4,4117 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1645 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,3468 δολάριο/λίρα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,12% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,865 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φορολογικές κλίμακες για... σεμινάριο
Ανεμοδείκτης

Φορολογικές κλίμακες για... σεμινάριο

Γάζα: Νέες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για εκεχειρία καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις
Ειδήσεις

Γάζα: Νέες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για εκεχειρία καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»
Ειδήσεις

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο
Εμπορεύματα

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ