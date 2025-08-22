Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/8) ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τρία χωριά στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, πλησιάζοντας την κύρια αμυντική γραμμή του Κιέβου στην εμπόλεμη περιοχή.

Η Μόσχα κατέλαβε «τους οικισμούς Katerynivka, Volodymyrivka και Rusyn Yar στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram, χρησιμοποιώντας το όνομα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την περιοχή που ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε το Σεπτέμβριο του 2022.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται ότι δεν ενδιαφέρονται για μια βιώσιμη ειρήνη, μειώνοντας την πιθανότητα μιας γρήγορης συνάντησης μεταξύ των ηγετών των χωρών για την επίλυση της σύγκρουσης.

Η Ουκρανία έχει διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην πόλη Kostiantynivka, ένα σημαντικό οχυρό περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από τους κατακτημένους οικισμούς, μετά τον βομβαρδισμό του εχθρού που χτύπησε έναν αγωγό.

«Λόγω των εκτεταμένων ζημιών, δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί η πίεση λειτουργίας στο σύστημα παροχής φυσικού αερίου στην Kostiantynivka», ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι ήταν αδύνατο να επισκευαστεί ο αγωγός λόγω έλλειψης ασφάλειας για τους εργάτες.