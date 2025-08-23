Γραφείο Προϋπολογισμού Κογκρέσου: Οι δασμοί «κόβουν» $4 τρισ. δολάρια από το έλλειμμα των ΗΠΑ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) προβλέπει ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, προσφέροντας ανάσα στα δημόσια οικονομικά της χώρας και αμβλύνοντας τις ανησυχίες για την επίδραση της φορολογικής μεταρρύθμισης στην αύξηση του χρέους. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι δασμοί μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη και η θετική τους επίδραση να μην έχει διάρκεια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CBO, οι δασμοί που έχουν επιβληθεί φέτος θα μειώσουν το πρωτογενές έλλειμμα κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, ενώ οι πληρωμές τόκων θα μειωθούν επιπλέον κατά 700 δισεκατομμύρια. Συνολικά, οι δασμοί θα περιορίσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλώνει ο διευθυντής του CBO, Φίλιπ Σβάγκελ.

Η νέα εκτίμηση είναι περίπου κατά ένα τρίτο υψηλότερη από την προηγούμενη, που βασιζόταν στα μέτρα μέχρι τα μέσα Μαΐου. Η αύξηση των εσόδων από τους δασμούς θεωρείται ότι θα μετριάσει τις επιπτώσεις από το νόμο «One Big Beautiful Bill Act» για τις δαπάνες, που αναμένεται να αυξήσει το χρέος κατά 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την έκθεση δικαίωση, δηλώνοντας πως είχε δίκιο και ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μειώσουν σημαντικά το έλλειμμα, κάτι πρωτόγνωρο. Παράλληλα, η ανησυχία για τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ αυξάνεται, καθώς το χρέος αγγίζει το 100% του ΑΕΠ, επηρεάζοντας αρνητικά την ελκυστικότητα των κρατικών ομολόγων.

Ωστόσο, το CBO επισημαίνει πως η ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο των δασμών στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν επιβράδυνση λόγω των μέτρων αυτών. Ο Σβάγκελ προειδοποίησε για αβεβαιότητες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, τις εξαιρέσεις και την έλλειψη προηγούμενων παρόμοιων καταστάσεων.

Η έκθεση ενισχύει την άποψη της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι δασμοί θα γεμίσουν τα κρατικά ταμεία και θα αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αναμένει σημαντική αύξηση εσόδων από τους δασμούς μέσα στο 2025.

Ενδεικτικά, φέτος οι δασμοί προβλέπεται να αποφέρουν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 80 δισεκατομμύρια ετησίως την προηγούμενη πενταετία.

Οι οίκοι αξιολόγησης S&P Global και Fitch αναγνώρισαν τον ρόλο των δασμών στην απόφασή τους να διατηρήσουν σταθερή την αξιολόγηση του χρέους των ΗΠΑ, αν και τόνισαν πως τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα θα συνεχιστούν μεσοπρόθεσμα, αυξάνοντας ξανά το έλλειμμα το 2026 και το 2027.

Παρά την προσωρινή ώθηση στα δημοσιονομικά, αναλυτές προειδοποιούν πως η επίδραση των δασμών μπορεί να είναι υπερεκτιμημένη μακροπρόθεσμα. Η συνεχής επιβολή δασμών ενδέχεται να προκαλέσει εκτροπή εμπορίου, με εταιρείες να μεταφέρουν δραστηριότητες σε χώρες με χαμηλότερους δασμούς, μειώνοντας έτσι τα έσοδα των ΗΠΑ σε βάθος χρόνου.

Συνοπτικά, οι δασμοί προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα έσοδα στο κοντινό μέλλον, αλλά δεν αναμένεται να λύσουν οριστικά τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.