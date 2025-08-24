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Μερτς: Αντιμέτωπη με δομική κρίση η γερμανική οικονομία - Δυσκολότερη απ’ όσο αναμενόταν η ανάκαμψη
Ειδήσεις
17:59 - 24 Αυγ 2025

Μερτς: Αντιμέτωπη με δομική κρίση η γερμανική οικονομία - Δυσκολότερη απ’ όσο αναμενόταν η ανάκαμψη

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, παραδέχτηκε σε πρόσφατη ομιλία του ότι η προσπάθεια για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι πιο δύσκολη και απαιτητική απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Όπως τόνισε, η κατάσταση δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή επιβράδυνση, αλλά μια βαθύτερη, δομική κρίση στη γερμανική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Μερτς, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία έχουν μεγαλύτερο βάθος και έκταση απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί έναν χρόνο νωρίτερα. Η χώρα, αν και παραμένει η κορυφαία βιομηχανική και εξαγωγική δύναμη της Ευρώπης, δέχεται ισχυρά πλήγματα από το υψηλό ενεργειακό κόστος που προκλήθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και από τις εμπορικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Μάλιστα, το ΑΕΠ της Γερμανίας παρουσίασε μεγαλύτερη πτώση από τις αρχικές προβλέψεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, στοιχείο που υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Σε ομιλία του ενώπιον μελών του CDU στην Κάτω Σαξονία —περιοχή με ισχυρή βιομηχανική βάση, καθώς εκεί εδρεύει η Volkswagen— ο Μερτς σημείωσε ότι η πτώση 36% στα καθαρά κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά σημάδια οικονομικής δυσχέρειας.

Ο καγκελάριος υποστήριξε ότι αρκετοί βασικοί τομείς της γερμανικής οικονομίας έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητά τους, κυρίως λόγω τιμών και όχι εξαιτίας της ποιότητας, η οποία, όπως τόνισε, παραμένει υψηλή. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο, ο Μερτς υπενθύμισε ότι κατά την ανάληψη της εξουσίας φέτος, είχε δεσμευτεί για εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Μείωση της γραφειοκρατίας
  • Εκσυγχρονισμό των υποδομών
  • Ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης

Προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί επίσης η υλοποίηση επενδύσεων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε βασικά έργα υποδομών —όπως δρόμοι και γέφυρες— καθώς και στον τομέα της άμυνας, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα της χώρας.

Επιπλέον, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε την ανάγκη για φορολογικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή αντίθεσή του σε φορολογικές αυξήσεις, ιδιαίτερα για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε στους αμερικανικούς δασμούς ύψους 15% που επιβάλλονται στις γερμανικές εξαγωγές, τους οποίους χαρακτήρισε ως σημαντικό βάρος για την οικονομία. Παρότι αναγνώρισε τις αρνητικές επιπτώσεις, προειδοποίησε ότι ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ θα είχε ακόμα πιο σοβαρές συνέπειες για τη Γερμανία.

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